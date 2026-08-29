Турция обсуждает создание нового зернового коридора в Черном море

12:49 29.08.2026

Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу открытия нового коридора в Черном море для поставок зерна. Об этом сообщает местная газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецких Минтрансе и МИДе, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Анкара «поддерживает непрерывные дипломатические контакты» как с Москвой, так и с Киевом. Глава совета директоров Палаты морской торговли Турции Тамер Кыран заявил, что встречался с замминистра транспорта Дурмушем Унюваром и делегацией ведомства. Замминистра рассказал ему «об интенсивных дискуссиях» по зерновой сделке, но точных сроков принятия решений пока нет.

Глава совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур (IHBIR) Казым Тайджи заявил газете, что поставки зерна по Черному морю прекратились. «В Турцию больше не поступает продукция ни из Украины, ни из России... Эти две страны обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности доставки продукции на мировой рынок цены уже выросли на 4–4,5%. Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост может превысить 10%»,— предупредил он.

В 2022 году Россия и Украина в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН согласовали Черноморскую инициативу. Сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Это решение Москва объяснила невыполнением второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции.