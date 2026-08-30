Жители Исландии проголосовали против новых переговоров о вступлении в ЕС

16:38 30.08.2026

Исландия, по предварительным данным, отвергла предложение правительства о начале переговоров о вступлении в Европейский союз, сообщает The Guardian со ссылкой на национальное радио RUV. Осталось подсчитать лишь небольшое число голосов, пишут «Ведомости».

Как показал онлайн-подсчет голосов на сайте RUV, противники переговоров набрали 52,5% голосов, а сторонники вступления – 47,5%. Не подсчитаны лишь несколько бюллетеней в одном из шести избирательных округов Исландии, который уже склонялся к варианту «нет».

Как пишет The Guardian, если в последний момент не произойдет резкого изменения ситуации, этот исход станет серьезным ударом по Брюсселю, который рассчитывал на присоединение нового состоятельного члена и, судя по всему, был готов к компромиссам по сложным вопросам ради ускорения вступления Исландии.