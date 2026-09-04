Кобяков: спасти Украину от вымирания может только Россия
Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
"На Украине заканчивается пушечное мясо. Приезжие, например Келлог (экс-спецпосланник президента США Кит - ред.), говорят открыто, что необходимо начать призыв женщин в ВСУ, понижают призывной возраст до 20 лет. Между тем, в стране на четырех умерших рождается всего один ребенок. На Украине точка невозврата пройдена, это только вымирание, и спасти эту страну может только Россия", - приводит его слова РИА Новости.
"Мы, кстати, уже однажды, когда эти земли были присоединены к России Потемкиным и Екатериной, уже проводили переселение нашего населения на Украину", - напомнил Кобяков.
Комментарии читателей
К сожалению за последние дни бдительные модераторы банят каждый мой второй коммент и поэтому пропадает желание читать статьи и писать комменты. По реакции читателей и постоянных комментаторов сайта я знаю что многие знакомятся моими оценками и часто бурно на них реагируют так как там или неудобная для властей правда или просто интересно что еще выдал штурман.
Ранее я прошелся по Кобякову с сарказмом, но без оскорбления и это оказалось ужастиком для модератора и мой коммент забанен.
Модератор! Для меня не существуют авторитеты в политике так как я запомнил еще в юности простую истину высказанную Лениным. За любыми фразами и словами политиков, журналистов, экспертов и просто активистов я всегда нахожу что "Кто платит за музыку, то тот и ведет даму в номера", то есть экономический интерес который иногда граничит с политической проституцией. Люди не ангелы и каждый хочет сытно кушать и сладко спать и поэтому ради этого можно облизать "насальников".
Кем угодно, только не русскими-греки, армяне, сербы, черногрцы, молаване, укринцы с Полтавщины и Сумщины, немцы-колоничты, голландцы и даже евреи.
в ипотеку.
и шестидесяти нет. Не пенсионер даже.
Надо признать, что западу удалось вбить клин между "братскими" народами. Хотя как показывают реалии, прославление бандеры и ему подобных одобряет немало жителей украины (что как-то не по братски однако). Запад украины всегда был враждебно ориентирован по отношению к СССР и России. Так что нет более "братских" народов, теперь мы лютые враги и это надолго, жаль что этого многие в верхах не понимают.