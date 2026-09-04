12:08 4.09.2026

Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"На Украине заканчивается пушечное мясо. Приезжие, например Келлог (экс-спецпосланник президента США Кит - ред.), говорят открыто, что необходимо начать призыв женщин в ВСУ, понижают призывной возраст до 20 лет. Между тем, в стране на четырех умерших рождается всего один ребенок. На Украине точка невозврата пройдена, это только вымирание, и спасти эту страну может только Россия", - приводит его слова РИА Новости.

"Мы, кстати, уже однажды, когда эти земли были присоединены к России Потемкиным и Екатериной, уже проводили переселение нашего населения на Украину", - напомнил Кобяков.

