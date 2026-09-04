Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в центре Киева

16:46 4.09.2026

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о взрыве в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева.

«Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора», — цитирует его Газета.RU.

По словам Зеленского, в настоящее время все экстренные службы прибыли на место инцидента. Он отметил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь, но не назвал их число или имена.

Президент Украины уточнил, что БПЛА был направлен прямо в кабинет врио главы СБУ в этом здании.