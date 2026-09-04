Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в центре Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о взрыве в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева.

«Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора», — цитирует его Газета.RU.

По словам Зеленского, в настоящее время все экстренные службы прибыли на место инцидента. Он отметил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь, но не назвал их число или имена.

Президент Украины уточнил, что БПЛА был направлен прямо в кабинет врио главы СБУ в этом здании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2026, 02:37
    Гость: гость

    Из ходя из реакции киевского режима и ряда стран ,РОССИЯ должна оправдываться за это .Похоже есть договорённость что должны умирать только крестьяне ,а некоторым по рангу это не положено

  4. 05.09.2026, 16:38
    Гость: ABCD

    Похоже, что в кукуевском хуторе начался передел власти. Дрон конечно красиво зашел в окно. Но мне тоже не верится, что это РФ сделала. Тут не «Герань» нужна была а минимум «Калибр», что бы наверняка всё крыло здания сложилось. Или хотя бы пяток «Гераней». на видео похоже "Герань" с бензиновым двигателем, а в РФ их перестали делать перейдя на реактивные двигатели. Киев освоил выпуск барражирующих БПЛА MICH 2000, которые внешне похожи на российские «Герани-2». А что, потом насовать в свой MICH 2000 куки Герани РФ, обломков который после применения в ненечке больше чем достаточно, и пустить по офису человека Зеленского. На днях была перестрелка СБУ с ГУР ненечки. И после прилёт в офис главы СБУ. В общем понятно, кусок долларового сала не поделили. А Зеле звоночек- его дроном могут убрать свои и спихнуть всё на РФ.

  5. 05.09.2026, 13:30
    Гость: Сидящий на берегу

    Горе-то какое,товарисчи...жалко-то как !
    жалко,что почему-то пожалели баллистическую Ракету на эту коричневую шушеру.

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