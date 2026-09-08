В США раскрыли документы об обмане жителей Нью-Йорка после 11 сентября

14:44 8.09.2026

Власти Нью-Йорка начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Они указывают на опасные вещества в нем, хотя местных жителей долгие годы убеждали в обратном, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Например, в июле 2002 года, через десять месяцев после атак, специалисты все еще находили асбест менее чем в 1,5 км от разрушенных башен-близнецов. Его следы обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена. В некоторых пробах их содержание превышало допустимые нормы. В документах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак, рядом с местом разрушения башен.

Асбест — природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря его прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон: они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет.

При этом после терактов Рудольф Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, и сменивший его Майкл Блумберг неоднократно говорили жителям, что воздух безопасен и результаты всех проведенных проверок находятся в допустимых пределах. NYT отмечает, что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья.

Документы опубликовали после судебного иска организации 9/11 Health Watch. Ее глава Бен Чеват заявил, что власти знали об опасности токсичных веществ, но при этом продолжали говорить жителям, что воздух безопасен. Новые данные могут помочь заболевшим получить федеральные компенсации, а также стать основанием для новых судебных исков.