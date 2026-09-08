Венгрия высылает 10 российских дипломатов

14:38 8.09.2026

Венгрия высылает десять сотрудников российской дипмиссии. Об этом объявила министр иностранных дел страны Анита Орбан.

По данным властей, представители российской миссии занимались в стране деятельностью, «недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». В чем именно заключалась эта деятельность, министр не уточнила, пишет Газета.RU.

«Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии», — заявила Орбан.

Российского посла в Будапеште уже проинформировали о решении. Высланные сотрудники должны покинуть территорию страны. При этом глава МИД подчеркнула, что Венгрия не собирается прекращать дипломатические отношения с Россией.

«Это не означает разрыва существующих венгерско-российских дипломатических отношений», — отметила министр. По ее словам, Будапешт намерен продолжать диалог с Москвой при условии взаимного уважения и соблюдения правил.

Премьер-министр Петер Мадьяр поддержал решение о высылке российских дипломатов. «Мы защищаем суверенитет нашей страны», — заявил он на заседании парламента.

Решение Будапешта прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», — заявила она.