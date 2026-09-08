Венгрия высылает 10 российских дипломатов
Венгрия высылает десять сотрудников российской дипмиссии. Об этом объявила министр иностранных дел страны Анита Орбан.
По данным властей, представители российской миссии занимались в стране деятельностью, «недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». В чем именно заключалась эта деятельность, министр не уточнила, пишет Газета.RU.
«Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии», — заявила Орбан.
Российского посла в Будапеште уже проинформировали о решении. Высланные сотрудники должны покинуть территорию страны. При этом глава МИД подчеркнула, что Венгрия не собирается прекращать дипломатические отношения с Россией.
«Это не означает разрыва существующих венгерско-российских дипломатических отношений», — отметила министр. По ее словам, Будапешт намерен продолжать диалог с Москвой при условии взаимного уважения и соблюдения правил.
Премьер-министр Петер Мадьяр поддержал решение о высылке российских дипломатов. «Мы защищаем суверенитет нашей страны», — заявил он на заседании парламента.
Решение Будапешта прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», — заявила она.
Комментарии читателей
Комбинация из двух задачек:
1) о наполняемом бассейне и
2) о догоняющем паровозе.
Нам бы самим как-то до весны дожить с отоплением и электричеством.
Гость: Венгрия
- исторический враг России, и все иное - это недоразумение."
----
Странно, а ведь до недавних пор Венгрия числилась в РФ дружественной страной, а тут уже исторический враг России. Если есть "исторические враги" России,
то следуя этой логике, должны быть "исторические друзья" России. А так, следует помнить, друзей в политике нет и быть не может по определению, в политике
есть интересы. Об этом было сказано так: " "У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им.". Лорд Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон, английский государственный деятель, долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, в 1855—1865 (с небольшим перерывом) был премьер-министром. Из вики.
Новая власть в Будапеште назначена Брюсселем по согласованию со штабом глобалистов в Нью-Йорке и поэтому высылка российских дипломатов это только начала антироссийской деятельности марионеток ЕС. Прогиб перед еврочиновниками очень плохо скажется простым венграм так как Венгрия бедна природными ресурсами хуже чем Болгария и Румыния и это резко скажется на уровне жизни простого населения. Однако венгры не терпилы в отличие от болгар и румын,а поэтому в стране обязательно начнется сопротивление антироссийскому курсу Мадьяра и его команды.
Слова о суверенитете страны для оправдывания высолки наших дипломатов среди активных венгров не проходит так как они прекрасно помнят как до этого при непокорном Орбане экономика страны была на уровне благодаря дешевому российскому газу и нефти. Надежда на азербайджанский газ и нефть и на сверх дорогие энергоносители из США и Норвегии есть удорожание всего и поэтому поворот на Запад новой власти в Будапеште закончится правительственным кризисом и новыми выборами. НО это произойдет на фоне снижения роста экономики всех стран ЕС и особенно Германии и Франции где уже на выборах начали побеждать правые что обязательно скажется на ослабление диктата еврочиновников. Фрицы и лягушатники не будут кормить своих лимитрофов и зря венгры проголосовали за ставленника Брюсселя Мадьяра надеясь на рыбку съесть и на х.. не сесть.
Слова Захаровой скорее всего не будет подкреплена делами так как в Кремле сильны прозападные настроения.
- исторический враг России, и все иное - это недоразумение.