В ЕС отклонили иск Венгрии против использования активов РФ для Украины

12:06 9.09.2026

Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда указывается, что иск был отклонен на основании отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу, пишет ТАСС.

Речь идет о решении комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года, согласно которому выделялся первый транш из "чрезвычайных доходов", полученных от замороженных активов РФ, на военную поддержку Украины. Венгрия, которая 21 мая 2024 года воздержалась при голосовании по базовому решению Совета ЕС о механизме распределения этих средств, оспаривала решение комитета, утверждая, что была неправомерно лишена права голоса, так как не являлась "вносящей вклад страной-членом".

Суд в Люксембурге постановил, что оспариваемое решение касается политического и стратегического выбора, сделанного в рамках общей внешней политики и политики безопасности, и не подлежит судебному контролю.