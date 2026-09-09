В Германии заявили о возможности диалога ЕС с Путиным по Украине
Представители стран Европы готовы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если тот проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild, пишет "Коммерсант".
Вадефуль отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение напряженности, в том числе предложения о введении перемирия в акватории Черного моря. По его мнению, это может заложить основу для запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Ключевым посредником на переговорах по украинскому урегулированию выступают США. Европейские партнеры Штатов, напротив, не хотят участвовать в переговорном процессе, считают в Вашингтоне. В Кремле также говорили, что ЕС не может быть посредником в таких контактах, поскольку поддерживает Украину.
Комментарии читателей
волка и ягненка на тему меню.
Хитрят немцы. Опять о перемирии и прекращении ударов по энергетике говорят. Не удивительно, учитывая, что Россия наконец-то сподобилась наносить удары по портам Украины. Прекращение этих ударов приведет к новым поставкам оружия и боеприпасов Украине из стран ЕС морским путем. Кроме того, разве не сам Мерц ещё недавно исключал любые контакты с Россией на политическом уровне ? Как только кто-то в Европе говорит о необходимости налаживания такого диалога, его сразу в союзники Москвы записывают. Вот и выходит, что вдруг немцы о готовности к такому диалогу. Время для Украины выторговать хотят и все.
будет опять разводить?
Давно, лет триста у правителей стран Европы текут слюни на природные ресурсы России и не зря они уже предприняли три попытки ее захватить. Особенно они получили от СССР по зубам в 1945г. и надолго присмирили. Однако, после краха СССР, им удалось (При Ельцине) ослабить нашу страну и посадить на трон прозападных 3-х президентов РФ, а правительство сформировать из числа евреев и их ставленников.
Сразу после Ельцинского переворота Гейропе было невозможно колонизировать напрямую Россию так как вначале Ельцин испугался за свою шкуру, а потом уже было поздно так как всесильная еврейская диаспора РФ решила что это для нее невыгодно и отфутболила гейропейских конкурентов и им, в порядке компенсации, дешевый газ и нефть.
После переворота прошли годы и уже Запад в целом и не только страны Гейропы решили нанести России стратегическое поражение, то есть вначале ее ослабить войной, а затем добить окончательно и в 1914г началась последняя Отечественная Война России против новой агрессии Запада через гражданскую войну на Донбассе.
Руководство еврейской диаспоры РФ решила защитить свой гешефт и поэтому упредительный удар по бандеровской Украине в феврале 2022г., но только в виде СВО который через полгода превратилась в войну на истощение где у Запада большое преимущество.
Я повторил азы событий так как объединенная Гейропа никогда не пойдет на мир с Россией так как это крах ее политики с начала 21 века и это должны понять все и особенно в Кремле.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль требует, чтобы Украина обеспечивала больше заказов немецкому ВПК. Также Берлин намерен передавать Киеву сведения о военнообязанных украинцах в Германии.
Вадефуль заявил, что Украина должна «больше учитывать интересы Берлина» при расходовании немецкой помощи и активнее закупать вооружение у компаний ФРГ.
«Мы являемся сейчас крупнейшим сторонником Украины с точки зрения финансовой и военной поддержки. И естественно, что немецкая оборонная промышленность должна от этого выигрывать», — заявил министр иностранных дел в комментарии Bild.
По словам Вадефуля, Берлин «не совсем доволен» нынешним объёмом украинских заказов в Германии и уже попросил Зеленского изменить ситуацию.
Кроме того, глава МИД Германии поддержал идею передачи Киеву данных о военнообязанных украинцах с видом на жительство в ФРГ.
По его словам, на основании этих данных украинские власти могли бы обращаться к властям с требованием к мужчинам явиться в ТЦК на Украине.