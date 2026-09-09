В Германии заявили о возможности диалога ЕС с Путиным по Украине

12:18 9.09.2026

Представители стран Европы готовы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине, если тот проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild, пишет "Коммерсант".

Вадефуль отметил, что Берлин поддерживает любые инициативы, направленные на снижение напряженности, в том числе предложения о введении перемирия в акватории Черного моря. По его мнению, это может заложить основу для запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ключевым посредником на переговорах по украинскому урегулированию выступают США. Европейские партнеры Штатов, напротив, не хотят участвовать в переговорном процессе, считают в Вашингтоне. В Кремле также говорили, что ЕС не может быть посредником в таких контактах, поскольку поддерживает Украину.