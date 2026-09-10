Германия вышлет 150 российских дипломатов и членов их семей
После нескольких инцидентов с беспилотниками в аэропорту Лейпцига власти Германии решили выдворить из страны 150 россиян — дипломатов нескольких представительств и членов их семей. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине.
«Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, — это "разумный" повод для ... выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» — цитирует заявление «Коммерсант».
Дипломаты настаивают, что все действия Москвы относительно германских диппредставительств в РФ «являются не более чем зеркальным ответом на беспрецедентные, ничем не спровоцированные шаги Берлина». В то время как «никаких доказательств, никаких аргументов» предъявлено не было, «только привычные рассуждения в стиле "хайли-лайкли"» сопровождали обвинения в причастности российской стороны к ЧП в Лейпциге, добавили в посольстве.
Власти Германии приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций. В российском посольстве говорили, что местные власти отклонили предложение перевести персонал генконсульства и Русского дома в штат российской дипмиссии в Берлине. Ожидается, что персоны нон грата должны покинуть страну не позднее 18 сентября.
Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.
Комментарии читателей
Он уже отключен. По их собственной инициативе.
Это есть большой секрет, что минммум сто двадцать из них агенты под прикрытием, а остальные тридцать туда-сюда, возможно, немного и дипломаты.
Сейчас не нужно прыгать через контрольно следовую полосу на границе. У нас есть участки где вообще нет никаких видимых границ на сотни километров, только редкие пограничные столбики. Граница с Монголией и Китаем, местами просто степь которую раз в сутки объезжает патруль на машине. Граница с Норвегией- есть места где просто нет намёков на пограничные сооружения, есть места на границе с Финляндией - заболоченные местности без пограничных ограждений.
Да и какие проблемы вылететь через турцию к примеру в РФ под видом туриста...
Все эти иностранные посольства и дипмиссии всегда на 99% это легальные базы спецслужб. Немцы не посоветовались с своими спецслужбами когда выслали наших 150 дипломатов, а зря. Из Москвы выгонят 150 ихних, среди которых более две трети сотрудники спецслужб ФРГ, что неизбежно вызовет подрыв всей системы развед операций запада на территории РФ, окажутся сорванными операции которые направлены на помощь Киеву. Высланные агенты будут вынуждены просто оставить всё, разорвать налаженные контакты с агентурой итд.. Это несомненно большой подарок ФРГ для РФ. Сглупили немчики на волне пафосной позы "пострадавших". Потом спецуре РФ будет проще следить на новыми немецкими дипломатами которым придётся очень туго что бы не спалится с шпионскими делами. Во времена СССР из СССР всегда высылали в подобных случаях тех дипломатов запада, которых подозревали в том, что они сотрудники разведок своих стран. Это наносило удар по развед операциям запада в СССР.
со стороны венгров это обычная дипломатическая рутина, а немчура снова на нас войной идет, это уже очевидно.
ха-ха-ха... и как же они разведывают, расскажи подробнее. Буклеты по промышленным выставками собирают?