Эстония не разрешит использовать свои порты для экспорта российского зерна
Эстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит зерна из РФ через свою территорию, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна.
"Россия ищет новые экспортные маршруты для своего зерна вместо Черного моря, и Эстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит через этот регион. Наше послание перевозчикам ясно: нет смысла планировать транспортировку российского зерна через Эстонию. Мы не считаем приемлемым, чтобы Россия начала использовать эстонские порты для экспорта своего зерна", - приводит его слова "Интерфакс".
Цахкна отметил, что транзит российского зерна через Эстонию в настоящее время практически отсутствует.
"Если будет оказано давление с целью начала транспортировки российского зерна через Эстонию, мы готовы ввести санкции с нашей стороны, чтобы это запретить", - заявил глава МИД.
Комментарии читателей
По мшистым, топким берегам
Чернеют избы здесь и там,
Порты убогого чухонца.
А как в чухоне там наше зерно появляется для экспорта? Неуж то везут ещё через границы?
Вообще, чему до сих пор кто-о обсуждает возможности использования портов этих балтийских мокриц для транзита грузов РФ? Разобрать там даже рельсы в их направлении. И вырыть ямы на дорогах возле границы. Когда то Прибалтика была фасадом СССР, им много чего позволяли, понастроили им инфраструктуры мирового уровня той поры. Даже утопленный кем-то паром "Эстония" был построен на деньги Госплана СССР.
А потом вместо "лица СССР" они решили стать евро ж$#@. Что в общем им "к лицу".
Вся эта транспортная и портовая инфраструктура бывшего СССР дано уже начала рассыпаться без грузов РФ, стала разворовываться на металлолом. Пусть там всё сгниёт до конца.