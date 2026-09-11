Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии

© Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко служит в армии. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко. 

"Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (министр обороны Виктор Хренин. - Прим. ред.) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", - приводит его слова БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий - основному профилю, по которому получал образование в вузе.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2026, 17:15
    Гость: Бульбаш

    \\\„У меня тоже отец погиб во время Второй ///
    Не ври,г.власовэц.Никогда он так не говорил.А вообще у нас,белорусов в каждой семье кто-то погиб.

  2. 11.09.2026, 16:38
    Гость: Александр Григорьевич Лукашенко

    „У меня тоже отец погиб во время Второй мировой войны.“ Президент Республики Беларусь Лукашенко родился 30 августа 1954 г.

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