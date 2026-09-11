Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии
Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко служит в армии. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.
"Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (министр обороны Виктор Хренин. - Прим. ред.) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", - приводит его слова БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий - основному профилю, по которому получал образование в вузе.
Комментарии читателей
\\\„У меня тоже отец погиб во время Второй ///
Не ври,г.власовэц.Никогда он так не говорил.А вообще у нас,белорусов в каждой семье кто-то погиб.
„У меня тоже отец погиб во время Второй мировой войны.“ Президент Республики Беларусь Лукашенко родился 30 августа 1954 г.
В китайской, что ли?