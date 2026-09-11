Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии

16:11 11.09.2026

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко служит в армии. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

"Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (министр обороны Виктор Хренин. - Прим. ред.) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", - приводит его слова БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий - основному профилю, по которому получал образование в вузе.