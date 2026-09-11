Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд
Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявлении на сайте комиссии.
"Благодаря этому решению Украина теперь может закупать системы Patriot, необходимые для защиты своего воздушного пространства", — приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "Коммерсант".
Следующий транш составит €4,7 млрд, заявила представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Всего на военную поддержку Украины было предусмотрено €28,3 млрд в 2026 году, которые теперь полностью распределены.
Прежде чем выделить средства, Еврокомиссия проверит контракты на соответствие условиям, установленным в рамках программы и договоренностям со странами ЕС. Средства выделяются в рамках кредита Украине в размере €90 млрд, который включает €30 млрд бюджетной помощи и €60 млрд на оборону в течение 2026-2027 годов. Пакет помощи включает пять исключений из стандартных условий: три касаются произведенных на Украине БПЛА и комплектующих, два — американского оборудования (в том числе ракет PAC-3).
Комментарии читателей
То, что деньги для украины -это деньги на ветер, понятно было еще, то что называется, позавчера. Но европапуасы предпочли до последнего быть инфантилами и играться в свой "райский садик" отказываясь признавать, что в мировой политике они со своим "садиком" уже давным-давно ничего не решали, и не решают. Они уже давно - объект, а не субъект. Последнее что у них было, последнее что они не про..али в мировых войнах - это подобие устойчивой экономики стоящей не дешевых энергоресурсах из России. Но раззявив свой ха..альник на исконные русские земли они потеряют всё, сколько бы своих еще чего-то стоящих фантиков они бы не вливали в криворожского воришку.
Деньги сами по себе не стреляют и не летают. Те же ракеты-перехватчики к ЗРК "Патриот" ещё найти надо. Сомневаюсь, что у тех же США и стран Европы лишние завалялись.
мы никуда не спешим?