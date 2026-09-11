АдГ подала заявление на Мерца после слов об «этнической чистке»
Ультраправая фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге подала заявление в правоохранительные органы на канцлера Фридриха Мерца, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Stern.
Поводом стала его критика концепции «ремиграции», которую продвигает АдГ. Во время бюджетных дебатов в парламенте канцлер назвал ее «этнической чисткой по признаку цвета кожи и происхождения»
В АдГ считают, что высказывания канцлера содержат признаки уголовного правонарушения, связанного с клеветническим оскорблением. Так, парламентский управляющий фракции АдГ Штефан Бранднер заявил, что слова Мерца имеют «уголовно-правовое значение» и неприемлемы. Он подчеркнул, что фракция «твердо стоит на почве Основного закона».
В день дебатов Бранднер назвал слова канцлера «абсолютно недостойными», а также заявил, что тот повел себя «как левый экстремист, сорвавшийся с цепи».
Stern отмечает, что «ремиграцией» в правой среде называют массовую высылку граждан с «миграционным прошлым», в том числе принудительную. Федеральное ведомство по охране Конституции считает эту концепцию направленной на создание этнически однородного общества и выдворение тех, кого относят к «чуждым народу».
В АдГ при этом заявляют, что под «ремиграцией» понимают не высылку граждан Германии, а «возвращение в соответствии с законом» иностранцев, которые обязаны покинуть страну.
«Альтернатива для Германии» — самая популярная партия в стране, следует из усредненных результатов опросов общественного мнения, собранных Politico. Она заметно опережает партию ХДС Мерца: 28 против 21%.
Комментарии читателей
"канцлер Мерц обвинил АдГ в этнической чистке по признаку цвета кожи и происхождения"
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Двуличность и лицемерие Мерца налицо. Почему тогда Мерц помалкивает о преследовании русских в Европе и на Украине по национальному признаку. Когда российские граждане(спортсмены, ученые, студенты, деятели культуры,...) подвергаются дискриминации и нарушению прав в странах Запада именно по национальному признаку — нападения, угрозы, оскорбления, дискриминация, запреты в приеме на работу, принуждения людей к публичным извинениям. При этом на Украине еще и запрещают разговаривать на русском языке. Или это другое.
Отстаёте от жизни, уважаемый. В наше время не нужны газовые камеры и крематории. Достаточно медицинских и пенсионных "реформ", повышения цен до недоступности элементарных продуктов, вывоза за бугор капиталов и продовольствия и т.д. Германии пока далеко до этих прелестей "рынка". А АдГ правильно делает. Даже канцлер должен отвечать за базар.
приехавший шлак вряд ли немцам теперь удастся выгнать, но вот против новых - только огнеметы на границе.
Все идет по накатанной...1935 год...а потом будут крематории.А потом сколотят "шайку желающих" и полезут на Россию.Помним,знаем,ждем.А вот России нужен Военный Диктатор,но кандидатов как-то не просматривается.Либо старикашки и ворье,либо мягкотелые терпилы.Даже Иосиф Виссарионович своим излишним гуманизмом оставил в итоге много коричневых зародышей и последышей.И в СССР и в Европе.Так что теперь надо будет выжигать эту погань каленым железом.
Так как немецкий канцлер по закону не может быть сделан ответственным за свои любые слова с точки зрения УК, ему ничего не грозит, делу даже ход не дадут.