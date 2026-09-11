АдГ подала заявление на Мерца после слов об «этнической чистке»

13:00 11.09.2026

Ультраправая фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге подала заявление в правоохранительные органы на канцлера Фридриха Мерца, пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Stern.

Поводом стала его критика концепции «ремиграции», которую продвигает АдГ. Во время бюджетных дебатов в парламенте канцлер назвал ее «этнической чисткой по признаку цвета кожи и происхождения»

В АдГ считают, что высказывания канцлера содержат признаки уголовного правонарушения, связанного с клеветническим оскорблением. Так, парламентский управляющий фракции АдГ Штефан Бранднер заявил, что слова Мерца имеют «уголовно-правовое значение» и неприемлемы. Он подчеркнул, что фракция «твердо стоит на почве Основного закона».

В день дебатов Бранднер назвал слова канцлера «абсолютно недостойными», а также заявил, что тот повел себя «как левый экстремист, сорвавшийся с цепи».

Stern отмечает, что «ремиграцией» в правой среде называют массовую высылку граждан с «миграционным прошлым», в том числе принудительную. Федеральное ведомство по охране Конституции считает эту концепцию направленной на создание этнически однородного общества и выдворение тех, кого относят к «чуждым народу».

В АдГ при этом заявляют, что под «ремиграцией» понимают не высылку граждан Германии, а «возвращение в соответствии с законом» иностранцев, которые обязаны покинуть страну.

«Альтернатива для Германии» — самая популярная партия в стране, следует из усредненных результатов опросов общественного мнения, собранных Politico. Она заметно опережает партию ХДС Мерца: 28 против 21%.