19:55 11.09.2026

Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25–26 сентября. Он заявил об этом во время обращения к общественности после представления новых мер по улучшению уровня жизни граждан, пишут "Ведомости" со ссылкой на Srbija Danas.

9 сентября Вучич распустил скупщину (парламент) и анонсировал внеочередные выборы в республике, которые состоятся 25 октября. По его словам, любое промедление в данном вопросе угрожает демократии в стране. Парламентские выборы в Сербии должны были пройти в середине 2027 г.

Из-за масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются с ноября 2024 г., в июне Вучич допустил свою отставку с поста президента и проведение в стране досрочных выборов. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложила ему возглавить партийный список на парламентских выборах 25 октября. Решение было принято единогласно.