Украина ввела спецрежим вдоль границы России и Беларуси
На Украине начал действовать специальный пограничный режим возле границы с Россией и Белоруссией, пишет РГ со ссылкой на сообщение украинской Госпогранслужбы.
Спецрежим был установлен на земельных участках шириной в один километр вдоль границы.
Речь идет о Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.
На данной территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также производство работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной госграницы.
Предполагается, что специальный режим будет действовать до конца периода военного положения на Украине.
Других подробностей Госпогранслужба не приводит.
Комментарии читателей
чего бы это?