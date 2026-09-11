Украина ввела спецрежим вдоль границы России и Беларуси

11:10 11.09.2026

На Украине начал действовать специальный пограничный режим возле границы с Россией и Белоруссией, пишет РГ со ссылкой на сообщение украинской Госпогранслужбы.

Спецрежим был установлен на земельных участках шириной в один километр вдоль границы.

Речь идет о Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.

На данной территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц, а также производство работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной госграницы.

Предполагается, что специальный режим будет действовать до конца периода военного положения на Украине.

Других подробностей Госпогранслужба не приводит.