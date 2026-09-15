Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

19:01 15.09.2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров, пишет РИА Новости.

"Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли", - сказал он встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, а также членами и наблюдателями Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

1 мая парламент Азербайджана заявил о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с их антиазербайджанской деятельностью.