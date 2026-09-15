Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров, пишет РИА Новости.

"Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли", - сказал он встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, а также членами и наблюдателями Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

1 мая парламент Азербайджана заявил о приостановке сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям в связи с их антиазербайджанской деятельностью.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.09.2026, 19:53
    Гость: Н.В. Гоголь. Мертвые души.

    Собака, – сказал Собакевич, – мошенник, всех людей переморил голодом.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie