Китай ввел масштабные ограничения на выезд для граждан

Китай ввел ряд масштабных новых правил, ограничивающих въезд и выезд из страны, что позволит правительству еще больше контролировать своих граждан, пишет Газета.RU со ссылкой на Би-би-си.

Гражданам, которые, по мнению властей, «нанесли ущерб» национальной безопасности или интересам Китая, находясь за границей, может быть запрещено покидать Китай на срок до трех лет. Новые правила могут применяться к любому, кто считается угрозой промышленной или технологической безопасности страны.

Теперь пограничники также обязаны рекомендовать гражданам Китая воздерживаться от поездок в страны и регионы, считающиеся «высокорисковыми».

Би-би-си отмечает, что еще до объявления этих правил некоторым людям уже был запрещен въезд в определенные страны. Государственные служащие были в числе первых групп, подвергшихся этим ограничениям, которые позже распространились на сотрудников государственных предприятий и обычных граждан.

«Главная цель — предотвратить бегство коррумпированных чиновников или перевод их активов за границу», — заявил корпорации бывший китайский чиновник.

Он добавил, что это также может быть направлено на предотвращение разглашения государственных секретов.

Согласно общедоступной информации, граждане Китая в настоящее время не могут самостоятельно проверить, подлежат ли они выездному контролю. Если не получено официальное письменное или устное уведомление, люди, как правило, узнают о запрете на выезд только при подаче документов или попытке покинуть страну.

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