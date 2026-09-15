США пообещали вернуть Белоруссии застрявшие в банке миллионы

14:32 15.09.2026

Власти США услышали недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги. Это следует из заявлений спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула на переговорах в Минске.

"Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - приводит слова Коула агентство БелТА.

Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями.

11 сентября Александр Лукашенко заявил о четырех десятках миллионов долларов, которые "застряли" в Ситибанке. Деньги поступили от компании, которая сотрудничала с Минском и заплатила за поставки калийных удобрений.

"Должок верните. $43-44 млн наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. <...> Это же позор для США", - заявил Лукашенко.