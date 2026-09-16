ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой вывести на новый уровень отношения Канады и ЕС и дать ей статус ассоциированного члена Евросоюза, сообщает "Интерфакс".
"Я хочу работать с вами над тем, чтобы открыть дверь Канаде и позволить ей стать первым ассоциированным членом Евросоюза", - сказала она, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту, где в том числе присутствовал канадский премьер Марк Карни.
Она напомнила, что ЕС и Канада занимают аналогичные позиции по Украине, по вопросам обороны, снабжения сырьем и цепочкам поставок. Фон дер Ляйен отметила, что стороны могут "интегрировать оборонную промышленность", "превратить Арктику в совместный флагманский проект", сотрудничать в технологиях и в производстве с использованием искусственного интеллекта.
Комментарии читателей
Это ж королю нужно предлагать. Премьер лишь исполняет поручения короля и генерал-губернатора. Хотя, возможно, королю нужны в ЕС свои люди после выхода Англии. Но одно дело, когда сам руководишь ЕС, а другое - когда посылаешь туда доминиона. Доминиона можно и потерять, и не поиметь пользы от ЕС. В итоге, вряд ли король пойдет на членство в ЕС вот таким образом. Будет одна болтовня, которая ничем не кончится.
Кто предложит ? Урсула фон дер Ляйен ? Та самая, которая во время нынешнего визита премьера Канады в ЕС не захотела слушать его выступление, выразив тем самым свое, мягко говоря, пренебрежительное отношение к нему ? Сомневаюсь, что после такого Канада согласится на подобное предложение.
а Техасу не предложили?...А ты не стесняйся,вы его захватили и всех там убили ровно в 1910 году.
а Техасу не предложили?
Как хочется Канаде попасть в логово 27-ми государств коррупционеров.