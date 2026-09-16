ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом

12:15 16.09.2026

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой вывести на новый уровень отношения Канады и ЕС и дать ей статус ассоциированного члена Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

"Я хочу работать с вами над тем, чтобы открыть дверь Канаде и позволить ей стать первым ассоциированным членом Евросоюза", - сказала она, выступая с ежегодным обращением к Европарламенту, где в том числе присутствовал канадский премьер Марк Карни.

Она напомнила, что ЕС и Канада занимают аналогичные позиции по Украине, по вопросам обороны, снабжения сырьем и цепочкам поставок. Фон дер Ляйен отметила, что стороны могут "интегрировать оборонную промышленность", "превратить Арктику в совместный флагманский проект", сотрудничать в технологиях и в производстве с использованием искусственного интеллекта.