В Европе хотят запретить детям до 13 лет доступ к соцсетям
Еврокомиссия (ЕК) предложит новый Закон о детях (Kids Act), предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей для детей до 13 лет. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.
«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет», — приводит ее слова Газета.RU.
Урсула фон дер Ляйен пояснила, что с 13 до 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами с ограниченным функционалом и временем использования. Предложение было подготовлено после консультаций с экспертами и молодежью, а также изучения опыта других стран.
Комментарии читателей
Эх, не догонит Европа Россию в этом благом деле - в России запретили сразу всем.
детки и запретят выход в интернет после 60-ти.
А родаков надо штрафовать по 100 000 евро !
плод сладок.