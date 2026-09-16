В Европе хотят запретить детям до 13 лет доступ к соцсетям

© KM.RU, Илья Шабардин

Еврокомиссия (ЕК) предложит новый Закон о детях (Kids Act), предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей для детей до 13 лет. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет», — приводит ее слова Газета.RU.

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что с 13 до 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами с ограниченным функционалом и временем использования. Предложение было подготовлено после консультаций с экспертами и молодежью, а также изучения опыта других стран.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2026, 15:39
    Гость: Европеец

    Эх, не догонит Европа Россию в этом благом деле - в России запретили сразу всем.

Все комментарии (5)
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