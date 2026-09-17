Конгресс США принял законопроект Грэма об ужесточении санкций против России

10:23 17.09.2026

Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и введении дополнительных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов на фоне конфликта на Украине. Палата представителей поддержала редакцию документа, принятую ранее сенатом. Дополнительного согласования между палатами не требуется, теперь законопроект должен быть направлен президенту Дональду Трампу для подписания, пишет Газета.RU.

Документ получил название «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026». Его основу составляет пакет санкций, который сенатор-республиканец Линдси Грэм до своей смерти в июле разрабатывал и продвигал вместе с демократом Ричардом Блументалем. Сенат одобрил законопроект 7 августа 86 голосами против 11. Палата представителей поддержала его 262 голосами против 159.

Одобренный конгрессом законопроект расширяет санкции против российских чиновников, финансового, оборонного и энергетического секторов, а также структур и иностранных компаний, которые помогают обходить действующие ограничения.

В финансовом блоке упоминаются Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Ограничения смогут затрагивать и иностранные финансовые организации, проводящие значительные операции с российскими банками и другими лицами, находящимися под санкциями США.

Отдельные меры направлены против так называемого теневого флота. Под ограничения могут попасть суда, которые используются для перевозки российских энергоресурсов в обход санкций, а также связанные с ними владельцы, операторы и другие компании.

Одна из ключевых частей законопроекта касается дополнительных импортных пошлин. Для товаров, непосредственно ввозимых в США из России, документ предусматривает ставку до 500%.

Для третьих стран установлен другой механизм.

Президент США получает право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из государств, которые продолжают покупать российские нефть или газ и входят в пятерку крупнейших покупателей этих энергоресурсов.

Аналогичные меры могут применяться к пяти крупнейшим странам, через которые осуществляется обход санкций против российского нефтяного сектора. Перечень таких государств должен регулярно пересматриваться.

Таким образом, законопроект не устанавливает автоматическую 100-процентную пошлину для любой страны, импортирующей российские энергоресурсы. Государство должно соответствовать установленным критериям, а конкретный размер тарифа будут определять американские власти.