Конгресс США принял законопроект Грэма об ужесточении санкций против России
Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и введении дополнительных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоресурсов на фоне конфликта на Украине. Палата представителей поддержала редакцию документа, принятую ранее сенатом. Дополнительного согласования между палатами не требуется, теперь законопроект должен быть направлен президенту Дональду Трампу для подписания, пишет Газета.RU.
Документ получил название «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026». Его основу составляет пакет санкций, который сенатор-республиканец Линдси Грэм до своей смерти в июле разрабатывал и продвигал вместе с демократом Ричардом Блументалем. Сенат одобрил законопроект 7 августа 86 голосами против 11. Палата представителей поддержала его 262 голосами против 159.
Одобренный конгрессом законопроект расширяет санкции против российских чиновников, финансового, оборонного и энергетического секторов, а также структур и иностранных компаний, которые помогают обходить действующие ограничения.
В финансовом блоке упоминаются Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Ограничения смогут затрагивать и иностранные финансовые организации, проводящие значительные операции с российскими банками и другими лицами, находящимися под санкциями США.
Отдельные меры направлены против так называемого теневого флота. Под ограничения могут попасть суда, которые используются для перевозки российских энергоресурсов в обход санкций, а также связанные с ними владельцы, операторы и другие компании.
Одна из ключевых частей законопроекта касается дополнительных импортных пошлин. Для товаров, непосредственно ввозимых в США из России, документ предусматривает ставку до 500%.
Для третьих стран установлен другой механизм.
Президент США получает право вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из государств, которые продолжают покупать российские нефть или газ и входят в пятерку крупнейших покупателей этих энергоресурсов.
Аналогичные меры могут применяться к пяти крупнейшим странам, через которые осуществляется обход санкций против российского нефтяного сектора. Перечень таких государств должен регулярно пересматриваться.
Таким образом, законопроект не устанавливает автоматическую 100-процентную пошлину для любой страны, импортирующей российские энергоресурсы. Государство должно соответствовать установленным критериям, а конкретный размер тарифа будут определять американские власти.
Комментарии читателей
И с этими дамами и господами мы ещё о чем-то договариваться собираемся ? Ха ! "Дух Анкориджа", говорите. Ничего глупее в жизни слышать не приходилось.
Что это всего лишь "стекло такое" (copyright: хороший старый анекдот про подвыпившего мужика зимой, разглядывающего внутренность своего дома через закуржалое окно), что Трамп - наш друг, потому что в его интересах (и откуда этот бред?) осчастливить Россию, ... хотя внутренне он этого и не хочет делать. Нет, такая шизофрения не лечится ...
Эти санкции осложняют жизнь не только компрадорскому бизнесу, но и задевают и госпредприятия через обслуживающие их банки. Называть их "адскими" глупо так как они такой же элемент конкурентной борьбы как были и раньше.
Почему Запад уже ввел против России более 30 тыс. санкций и планирует их еще столько? Главных причин две. Первая-это максимально ослабить Россию экономически с целью ликвидации государства и превращения ее в колонию Запада и вторая причина-это ненависть правящих классов стран ...ропы,Сев.Америки к непокорной стране как Россия которая, в случае возврата к строительству коммунизма, сможет объединить трудящихся англо-сакского мира на социалистические революции в своих странах и это угроза уже была при существование СССР. Жажда наживы и страх за свое будущее-вот что толкает наших врагов на экономическую войну против России в виде санкций,а это и есть один из видов гибридной войны Запада против России.
20 лет пишу : гасите гаденышей,пока не оперились !Ну,вот и результат,с каждым годом Цена Победы будет все выше...Скоро и евро-Рейх накинется всей сворой...
Тут уж без ЯО никак,и гегемоны точно не прыгнут,а у Рейха ЯО вообще никакое.
Только договор о российско-украинской границе от 2004 года ещё жив...