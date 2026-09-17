Индия ответила на принятые конгрессом США санкции против России
Индия приняла к сведению одобрение конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана и намерена принять «необходимые меры» для защиты своих торговых и экономических интересов. Об этом говорится в заявлении индийского МИДа.
«Индия по-прежнему твердо намерена обеспечивать энергетическую безопасность своих 1,4 млрд жителей. Она продолжит делать это за счет диверсификации источников поставок и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», — цитирует заявление РБК.
Возможные последствия санкций для отношений Индии и США, а также для международного энергетического рынка в последние месяцы обсуждались с американскими представителями на высоком уровне, сообщает МИД. Индийское правительство пообещало взаимодействовать с национальными торговыми и промышленными объединениями при подготовке ответа на ограничения.
Речь идет об американском законопроекте имени сенатора Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Палата представителей вслед за сенатом приняла его 262 голосами против 159, теперь он направлен президенту Дональду Трампу на подпись. Законопроект предполагает вторичные торговые меры против стран, покупающих российскую нефть и газ: до 500% пошлины на российские товары, ввозимые в США и до 100% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть или газ. В окончательной версии речь идет, в частности, о крупнейших пяти импортерах российской нефти и газа.
Индия — один из крупнейших покупателей российской нефти, поэтому попадает в число стран, на которые рассчитан механизм вторичных тарифов. Однако законопроект составлен таким образом, что президент США может отказаться от применения санкционных мер при определенных условиях.
Комментарии читателей
Староват-подслеповат? Заголовок статьи читаем. Если б речь шла о Китае, то разговор бы был о Китае.
Индию американцам нагибать не имеет смысла. Индия очень мало торгует с США. Главный потребитель российских энергоресурсов - Китай. В то же время главный торговый партнер США - тоже Китай. Вот если бы американцы попробовали нагнуть Китай - вот тогда действительно начнется заваруха, причем не в Китае, а именно в США, поскольку продаваемый там ширпотреб на 90% производится в Китае. (Впрочем, в РФ та же самая ситуация)
..американского импорта менее 3%. ...ЗАТО КИТАЙ - БОЛЕЕ 77%...вот и подумай.
Индия фактически союзник США и поэтому санкций против Индии не будет. Зачем пиндосам гнобить своего партнера по борьбе с КНР когда можно кукарекать об адских санкциях, а фактически на них наплевать ради выгод от торговли.
...Нагнут, короче, Индию....Это вряд ли,они без дешевой энергии вообще загнутся.Так же,как и Китай.
Кстати,именно китайский Конфуций почти 3000 лет назад сказал : "Никогда Не загоняйте крысу в угол!".