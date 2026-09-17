Премьер Швеции Кристерссон объявил об отставке из-за провала на выборах

16:55 17.09.2026

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах. Он направил соответствующее письмо спикеру риксдага после завершения подсчета голосов.

«Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», — написал Кристерссон в письме, опубликованном в соцсети X.

По его словам, результаты выборов могут осложнить формирование нового правительства. Предвыборные заявления партий, отметил Кристерссон, способны стать препятствием для некоторых вариантов коалиций и кандидатур на пост премьер-министра.

Глава правительства подчеркнул, что теперь необходимо провести переговоры между всеми парламентскими партиями, чтобы создать условия для формирования стабильного и эффективного кабинета. Следующий этап работы по созданию правительства должен возглавить спикер риксдага.

На выборах 13 сентября левоцентристская оппозиция получила 49,5% голосов и 176 мест в 349-местном парламенте. Правоцентристский блок Кристерссона набрал 48,8% и получил 173 мандата.

В оппозиционный блок входят Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия центра и Партия зеленых. Его возглавляет лидер социал-демократов и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон.

В правящий блок входят Умеренная коалиционная партия Кристерссона, Христианские демократы и Либеральная партия. Его также поддерживает партия «Шведские демократы».

Кристерссон занимает пост премьер-министра Швеции с 2022 года. Теперь спикеру парламента предстоит начать процедуру формирования нового правительства. При этом победа оппозиционного блока сама по себе не означает автоматического назначения Андерссон премьер-министром: кандидатуру должен утвердить риксдаг.