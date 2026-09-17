Премьер Швеции Кристерссон объявил об отставке из-за провала на выборах

Ulf Kristersson

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах. Он направил соответствующее письмо спикеру риксдага после завершения подсчета голосов.

«Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», — написал Кристерссон в письме, опубликованном в соцсети X.

По его словам, результаты выборов могут осложнить формирование нового правительства. Предвыборные заявления партий, отметил Кристерссон, способны стать препятствием для некоторых вариантов коалиций и кандидатур на пост премьер-министра.

Глава правительства подчеркнул, что теперь необходимо провести переговоры между всеми парламентскими партиями, чтобы создать условия для формирования стабильного и эффективного кабинета. Следующий этап работы по созданию правительства должен возглавить спикер риксдага.

На выборах 13 сентября левоцентристская оппозиция получила 49,5% голосов и 176 мест в 349-местном парламенте. Правоцентристский блок Кристерссона набрал 48,8% и получил 173 мандата.

В оппозиционный блок входят Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия центра и Партия зеленых. Его возглавляет лидер социал-демократов и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон.

В правящий блок входят Умеренная коалиционная партия Кристерссона, Христианские демократы и Либеральная партия. Его также поддерживает партия «Шведские демократы».

Кристерссон занимает пост премьер-министра Швеции с 2022 года. Теперь спикеру парламента предстоит начать процедуру формирования нового правительства. При этом победа оппозиционного блока сама по себе не означает автоматического назначения Андерссон премьер-министром: кандидатуру должен утвердить риксдаг.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2026, 17:47
    Гость: stalker

    Не думаю, что смена власти в Швеции как-то положительно скажется на отношении между этой страной и Россией. Левые силы всегда были настроены враждебно к России в силу своих либеральных идей. Так что нам все это по барабану.

Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie