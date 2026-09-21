В ЕС согласовали продление санкций против России и Белоруссии на три года
Государства — члены ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на чешский телеканал CT24.
Соглашение было достигнуто в понедельник, 21 сентября, на встрече постпредов государств — членов союза в Брюсселе.
Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения, отмечает телеканал.
Источники CT24 также добавили, что из санкционных списков были исключены два российских бизнесмена — Алишер Усманов и Михаил Фридман.
Комментарии читателей
Аргументируй. Покажи свой интеллект. Когда аргументировать нечем переходят на личности
давайте не будем бежать впереди паровоз и поговорим об этом в 2029г.К 2029году еще многое может изменится.
Но Белоруссию за что? Лукашенко и Трамп- лучшие друзья.
Калийные удобрения из Беларуси и энергоносители из России или останутся у собственников, или уйдут на Восток, в этом особенной разницы нет, а в ЕС будут радоваться победой демократии.
Для того он и Анкоридж