В ЕС согласовали продление санкций против России и Белоруссии на три года

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Государства — члены ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на чешский телеканал CT24.

Соглашение было достигнуто в понедельник, 21 сентября, на встрече постпредов государств — членов союза в Брюсселе.

Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения, отмечает телеканал.

Источники CT24 также добавили, что из санкционных списков были исключены два российских бизнесмена — Алишер Усманов и Михаил Фридман.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.09.2026, 15:28
    Гость: Анна

    Аргументируй. Покажи свой интеллект. Когда аргументировать нечем переходят на личности

  2. 22.09.2026, 15:27
    Гость: Анна

    давайте не будем бежать впереди паровоз и поговорим об этом в 2029г.К 2029году еще многое может изменится.

  4. 22.09.2026, 11:23
    Гость: Ну, теперь экономика ЕС воспрянет

    Калийные удобрения из Беларуси и энергоносители из России или останутся у собственников, или уйдут на Восток, в этом особенной разницы нет, а в ЕС будут радоваться победой демократии.

Все комментарии (18)
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