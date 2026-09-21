В ЕС согласовали продление санкций против России и Белоруссии на три года

21:21 21.09.2026

Государства — члены ЕС в понедельник достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц, сообщает РБК со ссылкой на чешский телеканал CT24.

Соглашение было достигнуто в понедельник, 21 сентября, на встрече постпредов государств — членов союза в Брюсселе.

Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения, отмечает телеканал.

Источники CT24 также добавили, что из санкционных списков были исключены два российских бизнесмена — Алишер Усманов и Михаил Фридман.