Стало известно о планах Украины объединиться с Польшей
Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский в интервью Rzeczpospolita заявил, что в начале спецоперации Украина хотела создать единое государство с Польшей ради расширения конфликта и получения членства в НАТО, пишет Газета.RU.
По его словам, Киев иногда ждал от Варшавы того, на что она «не могла согласиться». Речь идет в том числе о «немного странной концепции» втягивания Польши в конфликт «даже путем создания единого государства», уточнил политик.
«Выступление [президента Украины Владимира] Зеленского в сейме как раз и шло в этом направлении. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО, они, видимо, полагали, что подобные цели можно достичь, но в этом я не уверен», — заявил Качиньский.
Комментарии читателей
Он ссылается на выступление Зеленского в Сейме, которое транслировалось в СМИ в прямом эфире, и тогда в нём никто ничего подобного не увидел.
По данным польского издания Mysl Polska, с начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков.
Кроме того, появилась статистика потерь иностранцев, вошедших в Курскую область в составе ВСУ. Лидером по количеству погибших стала Польша — 1963 польских гражданина.
Давненько пора.И волынь отдать.И еще много чегосеньки :))
интересно, кто бы из них быстрее сожрал другого.