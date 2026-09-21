Стало известно о планах Украины объединиться с Польшей

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский в интервью Rzeczpospolita заявил, что в начале спецоперации Украина хотела создать единое государство с Польшей ради расширения конфликта и получения членства в НАТО, пишет Газета.RU.

По его словам, Киев иногда ждал от Варшавы того, на что она «не могла согласиться». Речь идет в том числе о «немного странной концепции» втягивания Польши в конфликт «даже путем создания единого государства», уточнил политик.

«Выступление [президента Украины Владимира] Зеленского в сейме как раз и шло в этом направлении. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО, они, видимо, полагали, что подобные цели можно достичь, но в этом я не уверен», — заявил Качиньский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2026, 17:05
    Гость: Чего вы хотите от лидара оппозиции?

    Он ссылается на выступление Зеленского в Сейме, которое транслировалось в СМИ в прямом эфире, и тогда в нём никто ничего подобного не увидел.

  2. 21.09.2026, 16:35
    Гость: Лиха беда начало

    По данным польского издания Mysl Polska, с начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков.
    Кроме того, появилась статистика потерь иностранцев, вошедших в Курскую область в составе ВСУ. Лидером по количеству погибших стала Польша — 1963 польских гражданина.

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