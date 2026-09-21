Стало известно о планах Украины объединиться с Польшей

16:00 21.09.2026

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский в интервью Rzeczpospolita заявил, что в начале спецоперации Украина хотела создать единое государство с Польшей ради расширения конфликта и получения членства в НАТО, пишет Газета.RU.

По его словам, Киев иногда ждал от Варшавы того, на что она «не могла согласиться». Речь идет в том числе о «немного странной концепции» втягивания Польши в конфликт «даже путем создания единого государства», уточнил политик.

«Выступление [президента Украины Владимира] Зеленского в сейме как раз и шло в этом направлении. Кроме того, речь шла и о вступлении в НАТО, они, видимо, полагали, что подобные цели можно достичь, но в этом я не уверен», — заявил Качиньский.