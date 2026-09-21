Трамп превратит строящуюся Триумфальную арку в Вашингтоне в военный объект
Президент США Дональд Трамп заявил, что планируемую Триумфальную арку в Вашингтоне решено дополнительно использовать как военный комплекс. По его словам, объект сможет размещать и хранить большое количество беспилотников, а также обеспечивать работу снайперов.
О решении Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Он утверждает, что согласился изменить назначение проекта «по настоятельной просьбе Вооруженных сил США» и в целях национальной безопасности.
Арку планируют высотой около 76 метров. Она должна появиться у Мемориального моста, между Национальным кладбищем Арлингтон и мемориалом Линкольна. Изначально проект задумывался как монумент в честь 250-летия независимости США.
Согласно заявлению Трампа, на крыше арки и прилегающей площади разместят позиции для снайперов, а внутри комплекса предусмотрят места для хранения беспилотников и значительных запасов снайперских боеприпасов. При этом президент не сообщил о конкретной угрозе, которая потребовала бы такого использования сооружения.
Проект уже стал предметом судебных споров. Группа ветеранов и историк архитектуры оспаривают законность строительства и считают, что для реализации проекта необходимо одобрение Конгресса. Окончательное согласование со стороны Национальной комиссии по планированию столичного региона также пока не получено.
Предложение Трампа стало частью более масштабной перестройки Вашингтона, которую проводит его администрация. Среди других проектов — строительство нового бального зала у Белого дома, реконструкция бассейна у мемориала Линкольна, изменение территории поля для гольфа в Ист-Потомак-парке и работы в Центре имени Джона Кеннеди.
Комментарии читателей
Дурака-это сила.
А говорили,что знание-сила.
. Опять наврали.
Мировые
Сми просто заточены на ежедневный рапорт истории болезни этого гражданина.
.
И
Для снайперов статуя Свободы самое то. Да Венесуэлы можно достать.
Но зачем ему снайперы,готовится к путчу?
\\\Shara...и добавить-то нечего...блестяще.
Тогда нужно построить её из броневой стали, соответствующей толщины, чтобы держала, хотя бы, 203 снаряд.
Интересно,а кого они вообще "победили" ??Ну да,перебили и отравили 10 миллионов индейцев,уконтрапупили 2-3 (как не поболее) миллиона завезенных негритосов,отхватили самый ценный кусман Мексики - Тексас и Калифорнию,перебив кучу ихнего народа...что там ощо - Гражданская война,позор во-Вьетнаме и т.п....
Так себе участвие во Второй Мировой (1,5% на фоне СССР) ...
Так Арка-то по какому поводу ???