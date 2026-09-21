Трамп превратит строящуюся Триумфальную арку в Вашингтоне в военный объект

11:28 21.09.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что планируемую Триумфальную арку в Вашингтоне решено дополнительно использовать как военный комплекс. По его словам, объект сможет размещать и хранить большое количество беспилотников, а также обеспечивать работу снайперов.

О решении Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Он утверждает, что согласился изменить назначение проекта «по настоятельной просьбе Вооруженных сил США» и в целях национальной безопасности.

Арку планируют высотой около 76 метров. Она должна появиться у Мемориального моста, между Национальным кладбищем Арлингтон и мемориалом Линкольна. Изначально проект задумывался как монумент в честь 250-летия независимости США.

Согласно заявлению Трампа, на крыше арки и прилегающей площади разместят позиции для снайперов, а внутри комплекса предусмотрят места для хранения беспилотников и значительных запасов снайперских боеприпасов. При этом президент не сообщил о конкретной угрозе, которая потребовала бы такого использования сооружения.

Проект уже стал предметом судебных споров. Группа ветеранов и историк архитектуры оспаривают законность строительства и считают, что для реализации проекта необходимо одобрение Конгресса. Окончательное согласование со стороны Национальной комиссии по планированию столичного региона также пока не получено.

Предложение Трампа стало частью более масштабной перестройки Вашингтона, которую проводит его администрация. Среди других проектов — строительство нового бального зала у Белого дома, реконструкция бассейна у мемориала Линкольна, изменение территории поля для гольфа в Ист-Потомак-парке и работы в Центре имени Джона Кеннеди.