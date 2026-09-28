Александр Вучич передал полномочия президента Сербии

10:27 28.09.2026

Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич. Бывший глава государства Александр Вучич передал ей свои полномочия. Передача состоялась в администрации президента Сербии, где был подписан протокол и переданы официальные документы, отчеты, записи о подарках и печать президента республики, пишет РБК.

Во время церемонии Брнабич поблагодарила Вучича за работу на посту президента. Она заявила, что ожидает его участия в предстоящей политической кампании и что «с сегодняшнего дня» он начинает новую борьбу за Сербию.

Согласно Конституции Сербии, при досрочном прекращении полномочий президента его обязанности переходят к председателю Народной скупщины (высший законодательный и конституционный орган в Сербии)Брнабич сможет исполнять обязанности главы государства не более трех месяцев.

Председатель Народной скупщины также назначает выборы президента, которые должны пройти не позднее чем через три месяца после прекращения полномочий главы государства. Таким образом, выборы президента должны быть проведены до конца декабря.

Александр Вучич занимал пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. Заявление об отставке Вучич подписал 27 сентября. Согласно Конституции Сербии, одного человека не могут избрать президентом более двух раз.



