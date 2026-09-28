Александр Вучич передал полномочия президента Сербии

© Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Исполняющим обязанности президента Сербии стала спикер Национального собрания Ана Брнабич. Бывший глава государства Александр Вучич передал ей свои полномочия. Передача состоялась в администрации президента Сербии, где был подписан протокол и переданы официальные документы, отчеты, записи о подарках и печать президента республики, пишет РБК.

Во время церемонии Брнабич поблагодарила Вучича за работу на посту президента. Она заявила, что ожидает его участия в предстоящей политической кампании и что «с сегодняшнего дня» он начинает новую борьбу за Сербию.

Согласно Конституции Сербии, при досрочном прекращении полномочий президента его обязанности переходят к председателю Народной скупщины (высший законодательный и конституционный орган в Сербии)Брнабич сможет исполнять обязанности главы государства не более трех месяцев.

Председатель Народной скупщины также назначает выборы президента, которые должны пройти не позднее чем через три месяца после прекращения полномочий главы государства. Таким образом, выборы президента должны быть проведены до конца декабря.

Александр Вучич занимал пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году его переизбрали на второй срок, который должен был завершиться 31 мая 2027 года. Заявление об отставке Вучич подписал 27 сентября. Согласно Конституции Сербии, одного человека не могут избрать президентом более двух раз.


 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Чуйченко усомнился в приоритете прав человека над интересами государства
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie