Рубио потребовал от иранской делегации покинуть США

08:57 1.10.2026

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился, чтобы иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи покинула Нью-Йорк после того, как переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, решение было принято в понедельник вечером. Миссия США при ООН уведомила иранскую сторону, что делегация должна «немедленно» покинуть Нью-Йорк. Через несколько часов Арагчи и другие представители Ирана отправились в Доху.

Американский чиновник заявил Axios, что иранская делегация «слишком долго оставалась» в США после завершения Генассамблеи ООН. В администрации Трампа при этом рассчитывали, что в понедельник переговоры при посредничестве Катара позволят добиться прогресса, однако к концу дня стало понятно, что стороны не смогли договориться.

При этом Тегеран оспаривает американскую версию событий. Иранская миссия при ООН заявила, что отъезд делегации был запланирован заранее и об этом американскую сторону уведомили еще 17 сентября. Таким образом, утверждение о фактической высылке иранских представителей остается предметом разногласий между сторонами.

Переговоры США и Ирана проходили при посредничестве Катара на полях Генассамблеи ООН. В них со стороны Вашингтона участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, со стороны Тегерана — Арагчи. Ранее Иран предложил план, предусматривающий возобновление ядерных переговоров и открытие Ормузского пролива в течение семи дней при выполнении ряда условий.

В частности, Тегеран связывал реализацию плана с прекращением огня, снятием американской военно-морской блокады и ослаблением санкционного давления на экспорт иранской нефти. Президент США Дональд Трамп ранее отверг предложенные Ираном условия, однако катарские посредники продолжили попытки добиться компромисса.

30 сентября Reuters сообщило, что Арагчи получил через катарских посредников ответ Вашингтона на иранский семидневный план. По данным агентства, дальнейшие консультации должны были быть сосредоточены прежде всего на последовательности возможных шагов, а не на принципиально новом предложении.

Ситуация остается напряженной и на фоне заявлений Трампа о возможном возобновлении военной операции против Ирана. Американский президент ранее говорил, что дальнейшее развитие событий может произойти в ближайшее время, а также допускал новый раунд ударов. Одновременно Трамп заявлял о готовности заключить с Тегераном соглашение после промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на 3 ноября.