Лукашенко посоветовал Армении не спешить со вступлением в ЕС

16:02 2.10.2026

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению в ее стремлении в ЕС не ставить телегу впереди лошади.

"Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - приводит его слова БелТА.

Лукашенко посоветовал также не торопиться выбрасывать то, что стране сегодня дает пользу, и не уходить из общего рынка.