ВС РФ нанесли удары по Южному мосту в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Сооружение обеспечивало прямое соединение ключевых автомобильных трасс государственного значения, включая направления Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. После первого удара киевская администрация полностью остановила движение метро и наземного транспорта по мосту, пишут "Известия".
Позднее в районе Южного моста прогремел новый взрыв, после которого начался пожар. Глава Киева Виталий Кличко сообщил о повторном попадании. Мост полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничено движение по мосту Метро с левого на правый берег — для машин осталась доступна одна полоса.
В Минобороны РФ также сообщили, что российские военнослужащие поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным ведомства, мост используется для переброски войск и доставки военных грузов в интересах боевиков Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Комментарии читателей
Что наше супероружие пробивает чуть ли не на сотни метров в глубь.
И это, вообще-то печально, что тебя начинают одолевать такие сомнения.
Но. Самое печальное не в этом.
Самое печальное в том, что клоун, не клоун, Троцкий не Троцкий, сегодня преспокойно прогуливал Мерца с его делегацией по Киеву.
Вот это и печально. Вот это и непонятно всем нормальным людям!
что роют сверхглубокой бункер для кой-кого
Получить звание "прозападного и проукраинского пропагандиста" за возмущение тем, что за 4,5 года СВО так и не ликвидирована инфраструктура снабжения ВСУ - это даже не сюр, это полный невменоз! "Сдохни, логика!"...
Идеальный индикатор квасных патриотов.
Не понадобятся сотни. Это как отбойный молоток - даже сравнительно небольшие повреждения аккумулируются: несколько дырок начинают соединяться повреждениями и весь пролет просто рушится под собственным весом. Так что 2-3 десятка хватит с избытком.
Если ЗАХОТЕТЬ. А если задача имитировать боевые действия, неспеша, но верно и надежно, "расходуя" л/с и материальный ресурс - то вся СВО идет абсолютно правильно, это же просто отработка заказа банды Шваба!
Сообщал о полной ликвидации ВВС и ПВО ВСУ? Почему тогда обычными ФАБами и НУРСами не снесли? Авиадартс с 2013 года проводится, часы видеоматериалов и рассказов о том, как доблестные ВВС/ВКС РФ бьют "в колышек" с любых высот и на любых скоростях, уничтожая любые цели, включая ЗКП!
Например, "Ракеты С-13 последних версий способны пробивать железобетонные укрытия толщиной до одного метра", 38 кило ВВ - идеальное средство для снесения мостов, нет? Пусковой блок на 5-7 ракет, с четырех пилонов залп весь настил снесет, да и опоры вантовые вряд ли уцелеют. Восстанавливать никак не менее года! И даже если в то время успели ЗУшки подогнать к мостам, то шансов из ЗУшки сбить НУРС от ноля практически не отличается.
А какие нам чудеса рассказывали про Искандеры (на вооружении с 2006), не говоря уже про Кинжалы (2018)! Полтонны ВВ, "В форточку влетают!", до взрыва могут несколько метров армированного бетона прошить... Тоже не годятся для мостов, как выяснилось?
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Все это вранье было?
М.б. и теперь нам врать продолжают? Ведь Россией продолжают руководить все те же, кто и тогда!