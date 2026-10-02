ВС РФ нанесли удары по Южному мосту в Киеве

12:20 2.10.2026

Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Сооружение обеспечивало прямое соединение ключевых автомобильных трасс государственного значения, включая направления Киев – Одесса, Киев – Чоп и Киев – Харьков. После первого удара киевская администрация полностью остановила движение метро и наземного транспорта по мосту, пишут "Известия".

Позднее в районе Южного моста прогремел новый взрыв, после которого начался пожар. Глава Киева Виталий Кличко сообщил о повторном попадании. Мост полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Частично ограничено движение по мосту Метро с левого на правый берег — для машин осталась доступна одна полоса.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские военнослужащие поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. По данным ведомства, мост используется для переброски войск и доставки военных грузов в интересах боевиков Вооруженных сил Украины в Донбассе.