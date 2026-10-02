Япония вводит новые санкции против России

Япония вводит пакет санкций против компаний и физлиц из России. Как следует из документа японского правительства, ограничительные меры вводятся в отношении компаний и организаций, физических лиц, а также впервые - в отношении судов, которые, по мнению Токио, связаны с Россией, сообщает ТАСС.

В список, в частности, вошли:

  • гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин,
  • замглавы Ростеха Дмитрий Леликов,
  • топ-менеджер Ростеха Василий Бровко,
  • "Военторг",
  • "ВНИИР-Прогресс",
  • "Алабуга Девелопмент",
  • "Алабуга Машинери",
  • "Уралвагонзавод".


Ограничительные меры также затронули еще шесть человек, 28 компаний и организаций. В антироссийские санкционные списки в том числе включены четыре компании из Турции и ОАЭ.

Впервые ограничительные меры вводятся в отношении 35 судов, которые могут, по мнению Токио, быть связаны с Россией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.10.2026, 16:30
    Гость: .Штурман

    Нам самураи санкции, а мы им торговля за бесценок стратегическими ресурсами. Хорошо устроились компрадоры. Просто ..изнесс и ничего личного.

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