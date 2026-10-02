Япония вводит новые санкции против России
Япония вводит пакет санкций против компаний и физлиц из России. Как следует из документа японского правительства, ограничительные меры вводятся в отношении компаний и организаций, физических лиц, а также впервые - в отношении судов, которые, по мнению Токио, связаны с Россией, сообщает ТАСС.
В список, в частности, вошли:
- гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин,
- замглавы Ростеха Дмитрий Леликов,
- топ-менеджер Ростеха Василий Бровко,
- "Военторг",
- "ВНИИР-Прогресс",
- "Алабуга Девелопмент",
- "Алабуга Машинери",
- "Уралвагонзавод".
Ограничительные меры также затронули еще шесть человек, 28 компаний и организаций. В антироссийские санкционные списки в том числе включены четыре компании из Турции и ОАЭ.
Впервые ограничительные меры вводятся в отношении 35 судов, которые могут, по мнению Токио, быть связаны с Россией.
Комментарии читателей
Нам самураи санкции, а мы им торговля за бесценок стратегическими ресурсами. Хорошо устроились компрадоры. Просто ..изнесс и ничего личного.