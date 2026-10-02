Япония вводит новые санкции против России

13:37 2.10.2026

Япония вводит пакет санкций против компаний и физлиц из России. Как следует из документа японского правительства, ограничительные меры вводятся в отношении компаний и организаций, физических лиц, а также впервые - в отношении судов, которые, по мнению Токио, связаны с Россией, сообщает ТАСС.

В список, в частности, вошли:

гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин,

замглавы Ростеха Дмитрий Леликов,

топ-менеджер Ростеха Василий Бровко,

"Военторг",

"ВНИИР-Прогресс",

"Алабуга Девелопмент",

"Алабуга Машинери",

"Уралвагонзавод".



Ограничительные меры также затронули еще шесть человек, 28 компаний и организаций. В антироссийские санкционные списки в том числе включены четыре компании из Турции и ОАЭ.

Впервые ограничительные меры вводятся в отношении 35 судов, которые могут, по мнению Токио, быть связаны с Россией.