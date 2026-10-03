Захарова подтвердила арест судна с 20 россиянами в Индии

20 россиян остаются под арестом на борту судна в Индии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии шесть вербальных нот. Дипломаты взаимодействуют с портовыми властями по замене экипажа судна и ведут работу с профильными ведомствами и властями Индии, призывая ускорить разрешение ситуации, пишут «Ведомости».

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали у берегов Индии 9 мая. Причиной стал долг владельца судна перед поставщиком топлива. С этого момента судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находятся 23 человека, среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.10.2026, 08:10
    Гость: Старый

    Сколько американских судов должны за горючку? Мужик, вызови уже "дурку", помираешь ведь... может спасут...

  4. 04.10.2026, 08:09
    Гость: Старый

    Слыште, "ура-идиоты"... хватит уже смешить, а то смеяться уже больно... Вы, когда задолжаете, вам банковские счета тут же отрубают. Что в этой ситуации не ясного? Судовладелец должен денег, ему судно арестовали. Какие, нахрен, "россияне в плену"? Я, конечно, знаю, что 95% населения тупо - идиоты, холодильники на ножках... Но тут уже перебор. О чем ведете речь, господа? Делать нечего?

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