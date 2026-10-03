Захарова подтвердила арест судна с 20 россиянами в Индии

17:50 3.10.2026

20 россиян остаются под арестом на борту судна в Индии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии шесть вербальных нот. Дипломаты взаимодействуют с портовыми властями по замене экипажа судна и ведут работу с профильными ведомствами и властями Индии, призывая ускорить разрешение ситуации, пишут «Ведомости».

Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, арестовали у берегов Индии 9 мая. Причиной стал долг владельца судна перед поставщиком топлива. С этого момента судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находятся 23 человека, среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта.