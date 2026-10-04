Трамп создал в США Силы суперинтеллекта

18:37 4.10.2026

Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF).

Глава государства сообщил, что этому предшествовало «историческое соглашение», подписанное в Белом доме. В нем обязанности перед американцами подтвердили «самые важные технологические компании мира», пишет Газета.RU.

Политик рассказал, что подразделение будет координировать взаимодействие администрации с потребителями, группами по защите общественных интересов, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, работающими в сфере ИИ.

Трамп заявил, что Силы суперинтеллекта возглавят директор Нацразведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, замминистра войны по исследованиям и разработкам и главный техдиректор Эмиль Майкл, а также директор Управления кадровой службы Скотт Купор.

В конце сентября президент США обязал федеральные ведомства заменить в документах термин «искусственный интеллект» на «суперинтеллект». Предложения о новом определении должны подготовить в течение 60 дней, а пока новое название обозначает те же технологии.