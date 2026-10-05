Эстония перебрасывает элитные войска к границе с Россией

Эстония перебрасывает элитные войска на постоянное размещение ближе к границе с Россией и перестраивает оборонную стратегию на случай потенциальных боев, переходя к «активной обороне». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей эстонских вооруженных сил, разведки и Министерства обороны, пишет РБК.

Эстонское военное и разведывательное руководство не считает, что Москва намерена начать полномасштабный конфликт с НАТО в ближайшие два года. Вместе с тем там полагают, что недостаточно обеспечивают оборону восточной границы.

Это побудило Таллин перейти к стратегии «активной обороны», которую в мае включили в концепцию национальной безопасности. Она предусматривает защиту территории непосредственно у границы с Россией, пишет FT, назвав перестройку оборонной стратегии Эстонии «тихой, но радикальной».

«Мы должны начать с границы и одержать победу с первых же боев», — заявил командир первой эстонской бригады полковник Тармо Кундла. Его подразделение планируют перевести из Тапа в Йыхви, примерно в 50 км от российской границы. Там строят объекты для постоянного размещения военнослужащих.

Еще одну базу создают в Нарве. Она рассчитана на постоянное размещение 200 военнослужащих и прием еще 800 в случае кризиса.

За последний год Эстония заключила контракты на приобретение девяти американских систем HIMARS, включая ракеты M57 с дальностью до 300 км, и девяти южнокорейских систем Chunmoo с сопоставимой дальностью, сообщает газета. По данным, которые приводит FT, оборонные расходы Эстонии в этом году выросли на 42%, до €2,4 млрд, или 5,4% ВВП.

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