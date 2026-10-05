Украине предрекли катастрофу из-за проблем с экспортом зерна

11:35 5.10.2026

Украина столкнулась с проблемами при экспорте зерна, что может привести к катастрофе для страны в финансовом плане. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT).

«Для финансовых возможностей Украины это настоящая катастрофа. Огромные дополнительные расходы на транспортировку зерна автомобилями означают, что лишь незначительная его часть сможет попасть на внешние рынки по суше», — цитирует публикацию Газета.RU.

В статье приводятся слова министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, который предупредил, что государство потеряет как минимум $8 млрд (около 667,8 млрд рублей), если не сможет использовать порты в период с июня 2026 года по июнь следующего года. Как пишет издание, эта сумма сопоставима с 20% общего объема экспортной выручки Киева за 2025 год.

Ожидалось, что Украина в 2026 году экспортирует 64 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Но, по словам Высоцкого, теперь для страны будет удачей, если удастся отправить на внешние рынки хотя бы половину от этого количества. Не исключено, что экспорт окажется еще меньше, если порты продолжат простаивать, подчеркнули авторы материала.

3 октября Национальный банк Украины представил отчет, согласно которому экспорт зерновых культур в августе сократился более чем на 63,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель по экспорту семян масличных культур уменьшился на 48,7% и по продуктам пищевой промышленности — на 2,4%.