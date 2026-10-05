Президент Бразилии определится во втором туре выборов

10:20 5.10.2026

Президентские выборы в Бразилии продолжатся во втором туре. По итогам первого тура вперед вышел сенатор Флавио Болсонару, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару. Его соперником станет действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Оба кандидата не смогли набрать более половины действительных голосов.

После обработки почти всех бюллетеней Флавио Болсонару получил около 47% голосов, Лула да Силва — около 45%. Официальные данные Высшего избирательного суда Бразилии показывают, что разрыв между кандидатами составил несколько процентных пунктов.

Флавио Болсонару представляет правую Либеральную партию. 45-летний политик впервые баллотируется на пост президента страны. До избрания в сенат он был депутатом регионального парламента Рио-де-Жанейро. Его кандидатуру на пост вице-президента представляет депутат федерального парламента Алфредо Гаспар.

Лула да Силва, которому 80 лет, баллотируется на четвертый президентский срок, не подряд. Он впервые возглавил Бразилию в 2003 году и руководил страной до 2010-го, а в 2023 году вернулся на пост президента. Его напарником остается вице-президент Жералду Алкмин.

Остальные кандидаты значительно отстали от лидеров. Психиатр Аугусту Кури получил около 3% голосов, предприниматель Ренан Сантос — чуть более 2%, губернатор штата Гояс Роналду Каяду — около 2%.

Для победы в первом туре в Бразилии кандидат должен получить более 50% действительных голосов. Поскольку ни один из участников не преодолел этот порог, окончательный выбор президента перенесен на второй тур.

Голосование состоится 25 октября. В нем примут участие только два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, — Флавио Болсонару и Лула да Силва. Такая дата второго тура заранее была установлена календарем Высшего избирательного суда.

В первом туре также избирались губернаторы, сенаторы и депутаты федерального и региональных парламентов. В выборах 2026 года право голоса имеют около 159 млн бразильцев. Голосование проходит преимущественно с использованием электронных машин.

Предстоящий второй тур станет новым противостоянием двух крупнейших политических лагерей страны. Флавио Болсонару строит кампанию на правой повестке и продолжении политического курса своей семьи, тогда как Лула стремится сохранить власть левого Рабочей партии.