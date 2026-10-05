Партия Додика заявила о победе на выборах в Республике Сербской

Лидер правящего в Республике Сербской Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорад Додик заявил о победе кандидатов партии на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине. По предварительным результатам, представители СНСД лидируют в ключевых для сербской части страны гонках.

Кандидат партии Саво Минич уверенно опережает соперников на выборах президента Республики Сербской. За него подано более 272 тыс. голосов, тогда как его главный соперник Бранко Блануша получил около 219 тыс. голосов. СНСД также лидирует на выборах сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины: Желька Цвиянович набирает более 288 тыс. голосов.

«Провозглашаю победу на всех уровнях. Спасибо всем. Это результат, схожий с тем, который у нас был 20 лет назад», — заявил Додик на брифинге в штаб-квартире партии. Он поблагодарил сторонников и отдельно отметил поддержку президента России Владимира Путина.

По итогам обработки более 90% избирательных участков СНСД также получает наибольшее число голосов на выборах в Народную скупщину Республики Сербской — около 39%. На выборах в Палату представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины партия набирает около 41%.

На общенациональном уровне предварительные результаты показывают, что в трехчленном Президиуме Боснии и Герцеговины могут получить места представители трех основных политических лагерей. От бошняков лидирует Денис Бечирович, от хорватов — Дарияна Филипович, а от сербов — Желька Цвиянович.

Явка на выборах оказалась сравнительно низкой и составила около 42%. В выборах 4 октября жители Боснии и Герцеговины избирали представителей в Президиум страны и Парламентскую ассамблею, а также руководителей и депутатов органов власти двух основных образований — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

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