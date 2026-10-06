Шойгу: заявления о возвращении инфраструктуры НАТО в Афганистан неприемлемы

13:14 6.10.2026

Заявления Запада о возможном возвращении военной инфраструктуры и объектов США и НАТО на территорию Афганистана абсолютно неприемлемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.

"Считаем абсолютно неприемлемыми звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. Видимо, история их ничему не учит", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ также предложил восстановить взаимодействие с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Важной задачей в контексте укрепления региональной безопасности и стабильности видим интеграцию Афганистана в международные связи, а также транспортные и энергетические проекты. Одним из шагов на этом направлении могло бы стать восстановление взаимодействия с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества посредством действующей ранее контактной группы", - цитирует его ТАСС.