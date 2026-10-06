Шойгу: заявления о возвращении инфраструктуры НАТО в Афганистан неприемлемы

Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов

Заявления Запада о возможном возвращении военной инфраструктуры и объектов США и НАТО на территорию Афганистана абсолютно неприемлемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.

"Считаем абсолютно неприемлемыми звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. Видимо, история их ничему не учит", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Секретарь Совбеза РФ также предложил восстановить взаимодействие с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Важной задачей в контексте укрепления региональной безопасности и стабильности видим интеграцию Афганистана в международные связи, а также транспортные и энергетические проекты. Одним из шагов на этом направлении могло бы стать восстановление взаимодействия с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества посредством действующей ранее контактной группы", - цитирует его ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2026, 13:35
    Гость: Звучит грозно

    "Считаем абсолютно неприемлемыми звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. Видимо, история их ничему не учит", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/10/06/sergei-shoigu/925159-shoigu-zayavleniya-o-vozvrashchenii-infrastruktury-nato-v-afga

    А ЕСЛИ США и НАТО ослушаются, то что ? Второй фронт.. СВО?

    Да вдобавок ЕС ещё бузит....ой-ё-ё.

    Афганистан крепкий орешек, г-н Шойгу забыл, чем для СССР оно закончилось.

  2. 06.10.2026, 13:31
    Гость: Я ПОД СТОЛОМ

    Уже и АФГАНИСТАН НАШ, на каком основании?

    Ну делаааа, он не был республикой в составе СССР и губернией Российской империи т оже.
    КавказМЫ брали, с басмачами в Ср. Азии сражались. Было. Об этом даже кино есть "Белое солнце пустыни"......

  3. 06.10.2026, 13:31
    Гость: ABCD

    Так талибы и пустили НАТО к себе. Аж два раза. Учитывая недавнее прошлое, их там совсем не ждут.

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