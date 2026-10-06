Шойгу: заявления о возвращении инфраструктуры НАТО в Афганистан неприемлемы
Заявления Запада о возможном возвращении военной инфраструктуры и объектов США и НАТО на территорию Афганистана абсолютно неприемлемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки.
"Считаем абсолютно неприемлемыми звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. Видимо, история их ничему не учит", - приводит слова Шойгу РИА Новости.
Секретарь Совбеза РФ также предложил восстановить взаимодействие с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Важной задачей в контексте укрепления региональной безопасности и стабильности видим интеграцию Афганистана в международные связи, а также транспортные и энергетические проекты. Одним из шагов на этом направлении могло бы стать восстановление взаимодействия с Афганистаном по линии Шанхайской организации сотрудничества посредством действующей ранее контактной группы", - цитирует его ТАСС.
Комментарии читателей
"Считаем абсолютно неприемлемыми звучащие на Западе заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. Видимо, история их ничему не учит", - приводит слова Шойгу РИА Новости.
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А ЕСЛИ США и НАТО ослушаются, то что ? Второй фронт.. СВО?
Да вдобавок ЕС ещё бузит....ой-ё-ё.
Афганистан крепкий орешек, г-н Шойгу забыл, чем для СССР оно закончилось.
Уже и АФГАНИСТАН НАШ, на каком основании?
Ну делаааа, он не был республикой в составе СССР и губернией Российской империи т оже.
КавказМЫ брали, с басмачами в Ср. Азии сражались. Было. Об этом даже кино есть "Белое солнце пустыни"......
Так талибы и пустили НАТО к себе. Аж два раза. Учитывая недавнее прошлое, их там совсем не ждут.