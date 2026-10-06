Франция испытала новую ядерную ракету

Вооруженные силы Франции провели испытания новой ядерной ракеты. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец и министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки, пишет ТАСС.

На испытаниях находился президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава государства наблюдал за пуском с борта фрегата ВМС Франции.

По данным AFP, речь идет о третьей версии стратегической баллистической ракеты морского базирования M51, принятой на вооружение год назад. Ракета, не оснащенная ядерной боевой частью, упала в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от побережья.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2026, 14:07
    Гость: Вряд ли амеры впишутся так в войну в ЕС

    Протоколы! На любое действие противостоящей стороны уже существуют протоколы! И мы можем только догадываться, как эти протоколы работают на массовый пуск.

  2. 07.10.2026, 11:51
    Гость: Поручик

    Дурацкие смешки не уместны только показывать свою тупость. Это новейшая модификация М51.3 французской МБР морского базирования по параметрам сравнима с Буловой, как известно у РФ новей ничего нет в этом классе. И поэтому новая французская ракета представляет серьезную угрозу для РФ. И генералам МО и кремлю следует почесать задницы куда у них мозги опускаются от долгого пребвания на высоких постах а на чердаке пусто. Какие следует принимать контр меры. ПВО например поднастоить на ее лучшее обнаружение и поражение, или бункеры поглубже отрыть, но кремлю и МО советы давать бесполезно как горохом об стенку, пусть сами решают эти умники.

  4. 07.10.2026, 07:31
    Гость: Рсдрсд

    последовательность применения должна быть либо качественная, затем количественная, либо количественная, затем качественная
    в одиночку лягушатники не осилят ни того, ни другого
    "союзнический солидаризм"(ст.5) - белые нитки на воде

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