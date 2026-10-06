Франция испытала новую ядерную ракету

15:14 6.10.2026

Вооруженные силы Франции провели испытания новой ядерной ракеты. Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец и министерство вооруженных сил республики, пробный запуск проводился без боезаряда с подводной лодки, пишет ТАСС.

На испытаниях находился президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава государства наблюдал за пуском с борта фрегата ВМС Франции.

По данным AFP, речь идет о третьей версии стратегической баллистической ракеты морского базирования M51, принятой на вооружение год назад. Ракета, не оснащенная ядерной боевой частью, упала в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от побережья.