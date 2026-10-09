Страны Балтии призвали ЕС запретить транзит российского зерна

Премьер-министры Эстонии и Латвии Кристен Михал и Андрис Кулбергс, а также президент Литвы Гитанас Науседа призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна через территорию объединения, сообщает РБК со ссылой на пресс-службу эстонского правительства.

Совместное письмо они направили председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

По словам Михала, Россия препятствует экспорту украинского зерна, одновременно получая доходы от перевозки собственной сельхозпродукции через ЕС. Эстонский премьер также намерен поднять вопрос о запрете транзита российского зерна на заседании Европейского совета на следующей неделе, отмечается в сообщении.

Эстония 1 октября уже запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию в рамках национальных санкций. До этого глава эстонского МИДа Маргус Цахкна заявлял, что Таллин сотрудничает с Латвией и Литвой, чтобы исключить перевозку российского зерна через порты стран Балтии.

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