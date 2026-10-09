Нобелевскую премию мира 2026 года получила южноафриканка Нави Пиллэй

12:20 9.10.2026

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили южноафриканскому юристу и судье Наванетхем «Нави» Пиллэй. Награду ей вручили за вклад в продвижение мира и международного права. Об этом 9 октября объявил Норвежский нобелевский комитет.

В комитете подчеркнули, что вся карьера Пиллэй связана с защитой прав человека и борьбой за справедливость. Она начинала как адвокат, защищавший противников апартеида, в том числе Нельсона Манделу и других участников движения против расовой сегрегации. Позднее Пиллэй работала судьей в международных судебных инстанциях, рассматривавших одни из наиболее значимых дел своего времени.

Пиллэй родилась 23 сентября 1941 года в Дурбане, Южно-Африканская Республика. В 1967 году она стала первой темнокожей женщиной, открывшей собственную юридическую практику в провинции Натал. Во времена апартеида она представляла интересы политических заключенных и выступала против пыток и одиночного содержания под стражей. В 1973 году ей удалось добиться признания права политических заключенных на юридическую помощь.

В 1995 году Пиллэй назначили судьей Международного трибунала по Руанде. В 1999–2003 годах она возглавляла эту судебную инстанцию. Одним из важнейших эпизодов ее работы стало дело бывшего мэра руандийского города Табы Жан-Поля Акайесу. Разбирательство закрепило в международной судебной практике положение о том, что изнасилование и сексуальное насилие могут рассматриваться как действия, составляющие геноцид. Пиллэй также участвовала в работе над делами, связанными с разжиганием ненависти и свободой слова.

В 2003 году она вошла в состав судей Международного уголовного суда в Гааге, где работала в апелляционной коллегии до 2008 года. В том же году Пиллэй возглавила Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. На этом посту она находилась до 2014 года, выступая за расследование предполагаемых нарушений прав человека в зонах вооруженных конфликтов и за защиту гражданских лиц.

Пиллэй также стала одной из соосновательниц международной организации Equality Now, которая занимается защитой прав женщин. В Южной Африке она участвовала в работе Женской национальной коалиции, добивавшейся закрепления принципа равенства и запрета дискриминации в конституции страны.

Размер Нобелевской премии в этом году составляет 12 млн шведских крон — около 1,2 млн долларов. Церемония вручения награды состоится 10 декабря в Осло, в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В 2025 году лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо.