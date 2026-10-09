США внесли МУС в санкционный список

Министерство финансов США внесло Международный уголовный суд (МУС) в санкционный список. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, пишет ТАСС.

Как из него следует, данный орган внесен в список SDN на основании исполнительного указа, который президент США Дональд Трамп подписал в феврале 2025 года. Вашингтонская администрация тогда обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

В свою очередь МУС решительно отверг санкции, введенные против него властями США. 

"Это попытка воспрепятствовать отправлению правосудия и помешать Суду выполнять задачи, ради которых он был создан. Это посягательство на верховенство права и на сами основы международно-правового порядка, удар по простому принципу, согласно которому никто не стоит выше закона",— цитирует заявление суда "Коммерсант".

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