Путин рассказал, как странам СНГ добиться еще больших успехов
Снятие некоторых национальных ограничений позволит СНГ достичь гораздо больших успехов, заявил Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
По итогам 2025-го товарооборот России и других членов сообщества превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину этого года прибавил еще 19 процентов, отметил президент.
"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Снимать барьеры. Сами сознательно сдерживаем темп (развития, который мог бы быть. — Прим. ред.)", — приводит его слова РИА Новости.
Мероприятие проходит в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркмении, где Путин находится с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с главой страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
На сегодня также запланирован Каспийский экологический саммит, в котором российский президент примет участие.
Комментарии читателей
Уже давно вошли. И входят всё дальше и дальше, до победного
Да да, и от пенсий, как у чиновников и депутатов, народ специально отказывается. За бюджет деток, уехавших на запад и купивших там виллы переживает.
Нищие в РФ - только агенты госдепа! Специально нищают, лишь бы ЕР опорочить!
А РоссСтат нам постоянно рассказывает о запредельном росте доходов населения России!
хороший ВЦИОМ и по больше олигархов.
в обмен на энергетическое перемирие.
Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американские и украинские источники.
Такое условие озвучил американцам представитель Кремля Кирилл Дмитриев во время визита в США в сентябре. Пока остается неясным, какие именно санкции Москва хочет отменить, отмечает издание.
Европейский дипломат допустил, что Россия хочет получить доступ к своим замороженным средствам.
Ожидается, что этот вопрос станет одной из тем обсуждений между Киевом и Вашингтоном сегодня и завтра."