Путин рассказал, как странам СНГ добиться еще больших успехов

11:20 9.10.2026

Снятие некоторых национальных ограничений позволит СНГ достичь гораздо больших успехов, заявил Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.

По итогам 2025-го товарооборот России и других членов сообщества превысил 110 миллиардов долларов, а за первую половину этого года прибавил еще 19 процентов, отметил президент.

"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Снимать барьеры. Сами сознательно сдерживаем темп (развития, который мог бы быть. — Прим. ред.)", — приводит его слова РИА Новости.

Мероприятие проходит в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркмении, где Путин находится с двухдневным визитом. Накануне он провел переговоры с главой страны Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

На сегодня также запланирован Каспийский экологический саммит, в котором российский президент примет участие.