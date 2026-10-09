Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставке дизеля

Official White House Photo by Daniel Torok

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он касался, согласно заявлению Вашингтона. сделки о поставках российского дизеля на американский и мировой рынок, сообщает РБК.

Дональд Трамп заявил, что в ходе «весьма успешных переговоров» с российским коллегой Владимиром Путиным они достигли соглашения о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива.

«Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 000 тонн дизельного топлива, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого. Кроме того, в зависимости от состояния своих нефтеперерабатывающих заводов, Россия в короткие сроки поставит 3 000 000 тонн дизельного топлива», — написал американский лидер в Truth Social.

Трамп заявил, что благодаря этому «цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться В РЕКОРДНЫХ ТЕМПАХ И БЫСТРО!»

Минфин США по указанию Трампа выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Она разрешает операции «которые связаны с продажей, поставкой, разгрузкой или импортом, включая импорт в Соединенные Штаты, дизельного топлива российского происхождения» вплоть до 7 апреля 2027 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2026, 02:01
    Гость: бп-320

    они украинцам старлинг на котором держится их оборона и возможность приносить нас ущерб .а мы им дизельное топливо .

  3. 10.10.2026, 00:51
    Гость: Ник

    Трамп разрешил поставлять дизель в США и Путин с радостью согласился. Это как понимать? Обмен дизеля на зелёные фантики? А почему нет условий чтобы при этом США прекратили всякую военную поддержку Украины?

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