Трамп: Нобелевская премия мира дискредитирована

16:17 10.10.2026

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, который вновь не присудил ему премию мира. Он назвал решение органа постыдным и пятнающим репутацию Норвегии.

«Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз (и не учли.— Ред.) величайшие результаты в истории»,— приводит слова Трампа «Коммерсант».

Он также выразил недовольство выбором лауреата, которым стала 85-летняя юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Трамп назвал ее малоизвестной либеральной чиновницей из ООН. «Я никогда не слышал об этом человеке, я знаю многих, но о ней не слышал. В любом случае поздравляю»,— сказал он.

Нобелевский комитет объяснил свое решение вкладом Пиллэй в защиту прав человека и развитие международного права. На протяжении своей карьеры южноафриканский юрист работала судьей в международных трибуналах, занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека, а сейчас входит в состав Международного суда ООН.