Илон Маск предложил Украине найти нового лидера вместо Зеленского

11:30 11.10.2026

Миллиардер Илон Маск заявил, что Украине нужен новый глава государства, пишет РБК.

«Я согласен, Украине пора найти нового лидера», — написал он в Х. Ранее Маск написал, что президент Украины Владимир Зеленский «зашел слишком далеко».

Так бизнесмен оценил критику украинского лидера Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Тот накануне вечером выразил желание смены власти в этом государстве: «Я предлагаю найти нового лидера, кто мог бы заключить сделку. Потому что он [Зеленский] мог заключить много сделок, но по какой-то причине никогда не делал этого».

Трамп предложил объявить новые выборы на Украине. Кроме того, он заявил, что нынешний лидер Украины хочет создавать проблемы для США и всего мира.