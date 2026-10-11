Илон Маск предложил Украине найти нового лидера вместо Зеленского

Миллиардер Илон Маск заявил, что Украине нужен новый глава государства, пишет РБК.

«Я согласен, Украине пора найти нового лидера», — написал он в Х. Ранее Маск написал, что президент Украины Владимир Зеленский «зашел слишком далеко».

Так бизнесмен оценил критику украинского лидера Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа. Тот накануне вечером выразил желание смены власти в этом государстве: «Я предлагаю найти нового лидера, кто мог бы заключить сделку. Потому что он [Зеленский] мог заключить много сделок, но по какой-то причине никогда не делал этого».

Трамп предложил объявить новые выборы на Украине. Кроме того, он заявил, что нынешний лидер Украины хочет создавать проблемы для США и всего мира.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.10.2026, 12:08
    Гость: Очередная уловка

    Очередная уловка буржуазных нациков для нанесения ущерба России. Для нас что Трамп что Обама - различий в сортах нацскотов нет. России нужен снос нацистского государства Украина как высшей формы украинской нации четвертого европейского райха. А брехня Илона хочет этот процесс затормозить. Нация нации глаз не выклюет.

Выбор читателей
США нанесли удары по Ирану
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie