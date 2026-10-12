Евросоюз ввел санкции против 1600 лиц и компаний из России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз ввел 22-й пакет санкций против России, в который входят более 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X назвала новый санкционный пакет «крупнейшим».

«Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. Это самое масштабное расширение нашего санкционного списка <...> Европа вновь демонстрирует единство», — приводит слова Каллас Газета.RU.

Документ уже опубликован на сайте «Официального журнала Европейского союза». В список внесены 826 организаций и 743 физических лица. Кроме того, 77 физлиц попали под санкции за участие в выборах в Госдуму в Донбассе и Новороссии.

Как писало ранее издание Politico, санкции ЕС направлены против российского ВПК, в том числе на компании-производители ракет.

По его данным, цель новых рестрикций — «ограничение способности Москвы производить ракеты».

Накануне агентство Reuters сообщило, что в новые санкционные списки ЕС войдут более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, преимущественно связанных с оборонной промышленностью России. Агентство также отмечало, что 22-й пакет ограничений стал крупнейшим по числу включенных в списки лиц и организаций с начала боевых действий на Украине в 2022 году.

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