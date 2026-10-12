При атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб человек, 11 пострадали

09:48 12.10.2026

Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате воскресной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

По данным телеканала «Аль-Джазира», погибший был гражданином Пакистана. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Удар пришелся на два пассажирских терминала, после чего там начался пожар. В Управлении гражданской авиации сообщили о материальном ущербе, размер которого еще предстоит установить.

Ранее в воскресенье сообщалось об атаке с воздуха на один из терминалов аэропорта. После субботнего удара по воздушной гавани в Саудовской Аравии начались массовые отмены и задержки рейсов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Джидды отменили 156 рейсов и задержали еще 347. Аэропорт Даммама в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты.

Международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым. По информации Flightradar24, срок закрытия продлили еще на 24 часа — до 21:00 UTC понедельника, или полуночи по московскому времени.

Ранее власти сообщали, что в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.