При атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб человек, 11 пострадали
Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате воскресной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
По данным телеканала «Аль-Джазира», погибший был гражданином Пакистана. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.
Удар пришелся на два пассажирских терминала, после чего там начался пожар. В Управлении гражданской авиации сообщили о материальном ущербе, размер которого еще предстоит установить.
Ранее в воскресенье сообщалось об атаке с воздуха на один из терминалов аэропорта. После субботнего удара по воздушной гавани в Саудовской Аравии начались массовые отмены и задержки рейсов.
Согласно данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Джидды отменили 156 рейсов и задержали еще 347. Аэропорт Даммама в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты.
Международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым. По информации Flightradar24, срок закрытия продлили еще на 24 часа — до 21:00 UTC понедельника, или полуночи по московскому времени.
Ранее власти сообщали, что в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.
Комментарии читателей
В этот раз это
Хуситы.
Их же Иран содержит,дуся. Мб.и сами персы, сидя у хуситов ,мочат эпштейнов.
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Сейчас грозят перерезать все кабели на дне,и будет всему миру дискотека
думаешь они РОссию обожают?
Обычная работа израиля. Заметьте, как быстро все СМИ сделали виновными хуситов. Откуда у хуситов такие ракеты и зачем им удар по СА никто конечно же не объяснит. Но вброс сделан. Всё как обычно и ничего нового. Для евреев это всего лишь "сопутствующий ущерб". А потом они дико удивляются, почему арабы так хотят их стереть с лица земли (хотя никто из арабов никогда этого не заявлял). Действительно, чего бы это арабы не взлюбили израиль?
здесь США?у них новые кореша паки и турки, которые всегда помогут при шухере
Ну шо, арабчики, помогли вам ваши пиндосы? Европейсам приготовиться.