При атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб человек, 11 пострадали

Последствия атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде

Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате воскресной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на Управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

По данным телеканала «Аль-Джазира», погибший был гражданином Пакистана. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Удар пришелся на два пассажирских терминала, после чего там начался пожар. В Управлении гражданской авиации сообщили о материальном ущербе, размер которого еще предстоит установить.

Ранее в воскресенье сообщалось об атаке с воздуха на один из терминалов аэропорта. После субботнего удара по воздушной гавани в Саудовской Аравии начались массовые отмены и задержки рейсов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в аэропорту Джидды отменили 156 рейсов и задержали еще 347. Аэропорт Даммама в течение нескольких часов не принимал и не отправлял самолеты.

Международный аэропорт Эр-Рияда остается закрытым. По информации Flightradar24, срок закрытия продлили еще на 24 часа — до 21:00 UTC понедельника, или полуночи по московскому времени.

Ранее власти сообщали, что в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2026, 01:22
    Гость: Ыыы...

    В этот раз это
    Хуситы.
    Их же Иран содержит,дуся. Мб.и сами персы, сидя у хуситов ,мочат эпштейнов.
    .
    Сейчас грозят перерезать все кабели на дне,и будет всему миру дискотека

  3. 12.10.2026, 12:58
    Гость: Влад

    Обычная работа израиля. Заметьте, как быстро все СМИ сделали виновными хуситов. Откуда у хуситов такие ракеты и зачем им удар по СА никто конечно же не объяснит. Но вброс сделан. Всё как обычно и ничего нового. Для евреев это всего лишь "сопутствующий ущерб". А потом они дико удивляются, почему арабы так хотят их стереть с лица земли (хотя никто из арабов никогда этого не заявлял). Действительно, чего бы это арабы не взлюбили израиль?

  4. 12.10.2026, 11:11
    Гость: а причем

    здесь США?у них новые кореша паки и турки, которые всегда помогут при шухере

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