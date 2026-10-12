Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию

Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию, потому что сначала хотят понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"Спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока поставили на паузу планы посещения Москвы. Пауза продлится как минимум до того момента, когда они получат разъяснения о том, готовы ли Украина и европейцы поддержать новое общее предложение для Владимира Путина", - цитирует публикацию "Интерфакс".

В пятницу США провели встречу с делегациями из Украины и Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на два дня, однако на практике продлилась лишь один. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизтоплива в США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2026, 10:49
    Гость: Алевтина

    Уиткофф и Кушнер,как два портных из знаменитой сказки Андерсена шьют-пошивают новый костюм ВВП...

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