МВФ ожидает роста мировых цен на нефть на 41% в 2026 году

09:43 13.10.2026

Средняя мировая цена на нефть по итогам 2026 года может вырасти примерно на 41%, до 95,74 доллара за баррель. Такой прогноз приводится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Для расчета показателя фонд использует простое среднее цен трех основных марок нефти — Brent, Dubai Fateh и WTI. В 2025 году этот показатель составлял 67,74 доллара за баррель.

В 2027 году МВФ ожидает обратную динамику: по прогнозу организации, средняя стоимость нефти снизится на 8,7%, до 87,39 доллара за баррель.

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что мировые запасы нефти достигли тревожно низкого уровня. По его словам, на восстановление резервов может потребоваться до двух лет. Из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые поставки сократились примерно на три миллиарда баррелей.

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что нападения на гражданские суда, перевозящие энергоресурсы, приводят к удорожанию транспортировки нефти.

При этом Новак выразил уверенность, что мировой энергетический кризис удастся преодолеть. По его оценке, важную роль в стабилизации рынка сыграет ОПЕК+. Он также заявил, что российский экспорт нефти остается стабильным, а действующие мощности используются максимально.