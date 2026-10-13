МВФ ожидает роста мировых цен на нефть на 41% в 2026 году
Средняя мировая цена на нефть по итогам 2026 года может вырасти примерно на 41%, до 95,74 доллара за баррель. Такой прогноз приводится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Для расчета показателя фонд использует простое среднее цен трех основных марок нефти — Brent, Dubai Fateh и WTI. В 2025 году этот показатель составлял 67,74 доллара за баррель.
В 2027 году МВФ ожидает обратную динамику: по прогнозу организации, средняя стоимость нефти снизится на 8,7%, до 87,39 доллара за баррель.
Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что мировые запасы нефти достигли тревожно низкого уровня. По его словам, на восстановление резервов может потребоваться до двух лет. Из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые поставки сократились примерно на три миллиарда баррелей.
Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что нападения на гражданские суда, перевозящие энергоресурсы, приводят к удорожанию транспортировки нефти.
При этом Новак выразил уверенность, что мировой энергетический кризис удастся преодолеть. По его оценке, важную роль в стабилизации рынка сыграет ОПЕК+. Он также заявил, что российский экспорт нефти остается стабильным, а действующие мощности используются максимально.
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